Räikkönen : "Beaucoup, beaucoup de saisons où j'ai failli arrêter"

La retraite de Kimi Räikkönen, annoncée par le pilote lui-même sur Instagram ce mercredi, mettra fin à la carrière la plus longue d'un pilote en Formule 1, avec 19 saisons et normalement plus de 350 Grands Prix en catégorie reine à son compteur quand il raccrochera la combinaison. Mais selon les dires du Champion du monde 2007 lui-même, son passage dans le championnat aurait dû être bien plus court.

"Je pense que le premier plan a toujours été d'être à la retraite avant d'avoir 30 ans. Mais ça n'a pas marché. Honnêtement, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'années où j'ai failli arrêter, d'un jour à l'autre, vous savez, cela aurait pu être au milieu de l'année ou n'importe quel jour de la semaine. Mais il se trouve que c'est aujourd'hui, bien longtemps après mon premier projet."

Cette "retraite avant d'avoir 30 ans", le Finlandais l'a en réalité connu puisque son départ de la Scuderia Ferrari en fin de saison 2009 avait été annoncé en septembre de cette saison-là, avant son trentième anniversaire. Il s'est ensuite adonné au rallye, en WRC notamment, avant de revenir à la Formule 1 en 2012 par le biais de l'équipe Lotus.

"Mais vous savez, évidemment, j'ai été absent pendant quelques années. Donc non, comme je l'ai déjà dit, sans [ce break hors de la F1], je ne serais pas là aujourd'hui. Mais je sais comment c'est et je faisais du rallye à ce moment-là. Mais c'est plutôt agréable de faire autre chose", a-t-il ajouté sur le sujet.

Interrogé par Motorsport.com sur ce qu'il pourrait faire par la suite, il a répondu : "Si je le savais aujourd'hui, je vous le dirais, mais comme je l'ai dit, je n'ai rien de prévu. Je ne prévois pas vraiment de faire des plans pour le moment. Je veux profiter de ce moment sans programme. Le planning peut être celui de notre famille, et ça me convient. J'ai hâte d'y être. Qui sait, peut-être qu'il y aura des courses, peut-être pas. Je ne sais vraiment pas."

Et pourquoi pas une activité à la télé comme consultant ? "Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venu ici en premier lieu, donc j'en doute, mais je ne me vois pas faire ça. Et comme je l'ai dit, pour l'instant je n'ai aucun projet après cette année, à part des projets de vacances d'été, mais je ne pense pas être allé à la moindre course [...] avant la première [de ma carrière, au GP d'Australie 2001], je ne les regardais même pas vraiment. Donc qui sait ce qui va se passer."