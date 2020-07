Räikkönen : "Injuste" de dire si Vettel a été mal traité par Ferrari

Sebastian Vettel quittera la Scuderia Ferrari en fin d'année, au terme de leur sixième saison de collaboration. D'abord présentée officiellement comme une séparation par consentement mutuel en mai dernier, le début de la saison 2020 de F1 en Autriche en ce mois de juillet a permis de délier les langues et offert l'opportunité à l'Allemand de bien faire comprendre que la volonté était surtout unilatérale, l'écurie italienne ayant fait le choix de ne pas prolonger son pilote et de le remplacer par Carlos Sainz.

Grand ami de Vettel, Kimi Räikkönen l'a côtoyé entre 2015 et 2018 avant que son propre contrat ne soit pas renouvelé et de trouver refuge chez Alfa Romeo. Interrogé par Motorsport.com sur l'idée que le quadruple Champion du monde ait pu être traité injustement, le Finlandais, qui a par ailleurs passé un total de huit saisons chez Ferrari, pense que les choses ne vont pas aussi mal que cela.

"Honnêtement, je lui ai parlé le week-end dernier, nous nous sommes vus rapidement, je pense que c'était avant le départ, et c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas ce qui s'y passe, ce ne sont pas mes affaires. Je pense qu'il est injuste de commenter si quelqu'un a été mal traité ou non, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je doute que la relation soit aussi mauvaise que ce que les gens prétendent."

"Évidemment, parfois ça se passe comme ça, vous quittez l'équipe, ou choisissez de partir, quelle que soit la manière dont cela se passe. Nous verrons ce qui va se passer pour son avenir. Il faut lui demander. Je ne dirais pas à quel point c'est difficile actuellement, après une course. Ce n'était pas vraiment la plus facile non plus pour [Alfa Romeo]. Je suis sûr qu'ils peuvent être bien plus forts que le week-end dernier."

En tout cas, pour le Champion du monde 2007, il est clair qu'il n'y aura pas de différence de traitement entre Vettel et Leclerc jusqu'à la fin de l'année : "Non, absolument pas. Je suis certain qu'ils vont avoir exactement le même traitement, tous les deux. C'est dans leur intérêt d'essayer d'obtenir le meilleur résultat avec les deux voitures, donc je ne vois pas pourquoi ils feraient quelque chose d'autre."

