Räikkönen minimise son incident avec Sainz

C'est dans les tout derniers instants des essais de pré-saison à Bahreïn qu'un incident inhabituel s'est produit entre Kimi Räikkönen et Carlos Sainz. Le pilote Ferrari, dans un tour rapide en pneus tendres, a plongé à l'intérieur de l'Alfa Romeo au virage 10, mais Räikkönen ne l'a pas vu et un accrochage a failli s'ensuivre entre les deux pilotes, qui sont tous deux sortis large dans l'échappatoire. Sainz n'a pas manqué de manifester sa frustration vis-à-vis de son aîné dans les secondes qui ont suivi.

Räikkönen, lui, demeure quelque peu impassible. "Je ne crois pas que nous nous soyons touchés, je ne sais pas", a-t-il commenté. "J'étais très loin de me douter qu'il était là, puis je l'ai vu à la dernière minute, et je me suis décalé vers la droite. Mais je ne sais pas. J'imagine qu'il était énervé et essayait de jouer un jeu [psychologique]. De toute façon, je doute que nous nous soyons touchés. Je ne l'ai pas senti."

Le Champion du monde 2007 a en tout cas connu des essais particulièrement positifs au volant de la nouvelle Alfa Romeo C41, parcourant 229 tours (seul Pierre Gasly fait mieux avec 237) pour un total de 1239 kilomètres. Il a également signé le quatrième meilleur chrono des vingt pilotes, en 1'29"766 avec les pneus C5 (les plus tendres de la gamme Pirelli).

C'est plutôt bon signe pour l'écurie italo-suisse, qui sort d'une campagne 2020 particulièrement difficile avec huit points au compteur. Le vétéran finlandais, pilote le plus expérimenté de tous les temps avec 330 départs en Grand Prix, ne manque toutefois pas de rappeler qu'il faut prendre ces résultats avec des pincettes.

"Ce ne sont que les essais, on ne sait jamais ce que font les autres, mais purement au niveau de la sensation, c'est clairement mieux que l'an dernier. J'imagine que nous sommes plus rapides que nous ne l'étions à la fin de l'année. Comme nous l'avons dit, ce sont les essais, et je pense que la sensation avec la voiture est un peu meilleure. Nous verrons dans quelques semaines où nous nous retrouverons", conclut Räikkönen.

Propos recueillis par Luke Smith