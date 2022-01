Kimi Räikkönen nommé patron de Kawasaki en motocross

Peu de gens s'attendaient à avoir rapidement des nouvelles de l'avenir de Kimi Räikkönen après son départ de la Formule 1 et pourtant une partie de son futur immédiat est déjà connu : il a été nommé directeur de l'équipe Kawasaki d'usine dans la catégorie MXGP, en motocross.

Le Finlandais, qui a pris 350 départs en Grand Prix dans le Championnat du monde de F1, dont le dernier du côté d'Abu Dhabi en décembre 2021, est un féru de la discipline. Via sa propre structure privée, il avait engagé par le passé des Kawasaki en compétition. La marque japonaise a choisi de lui faire confiance pour présider aux destinées de son équipe d'usine en Championnat du monde de Motocross de la FIM.

Il officiera aux côtés d'Antti Pyrhonen, ancien pilote motocross et Champion MX3, avec qui il collabore depuis longtemps, qui agira en tant que team manager.

"Ce n'est pas un secret que, pour moi, l'une de mes grandes passions dans la vie depuis de nombreuses années est le motocross, mais cette équipe n'est pas ce que l'on pourrait appeler un hobby ; c'est très sérieux, très concentré et nous aspirons à être les meilleurs possibles", a déclaré le Champion du monde 2007 de F1.

"Maintenant que je me suis retiré de la compétition, je vais pouvoir consacrer plus de temps à ce projet, non pas aux problèmes quotidiens, mais plutôt d'un point de vue stratégique, en utilisant mon expérience du fonctionnement des équipes et de ce qui crée le succès sur la scène mondiale."

"Tout le monde, y compris moi-même, est ravi que Kawasaki nous ait choisis pour être l'équipe d'usine. Je sais que les chances de succès sont toujours plus grandes avec le soutien direct de l'usine, cela se traduit donc par une grande opportunité pour nous en tant que nouvelle équipe Kawasaki Racing Team en MXGP."