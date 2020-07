La rapidité de Racing Point inquiète Red Bull

Lance Stroll et Sergio Pérez avaient réalisé des qualifications très décevantes sous la pluie au Red Bull Ring, classés seulement 13e et 17e, mais ils ont signé une remontée remarquable en course sous le soleil de Styrie. Stroll a atteint la septième place, tandis que Pérez revenait à grands pas sur Alexander Albon, qui était quatrième, jusqu'à l'accrochage des deux monoplaces. L'aileron avant de la Racing Point endommagé, celle-ci a fini la course au sixième rang.

Pérez a particulièrement impressionné en fin de course, parvenant à réduire l'écart sur le leader Lewis Hamilton de six secondes entre le 48e et le 65e tour, d'où l'inquiétude de Christian Horner, directeur de Red Bull Racing : "À mon avis, la Racing Point inquiète tout le monde. Pérez était plus rapide que la Mercedes à un certain stade de la course. N'oublions pas que Bottas avait des pneus qui avaient la même ancienneté que ceux de la Racing Point, à un tour près, et Pérez était trois ou quatre dixièmes plus rapide. Leur rythme était donc très impressionnant."

"Je pense qu'Alex a incroyablement bien piloté pour les maintenir derrière lui. Mais si l'on regarde le rythme d'Alex sur ce composé pneumatique par rapport à Bottas, c'est encourageant avec cette voiture qui n'avait pas de dégâts."

Les McLaren ont également vu les Racing Point les surpasser aisément, Pérez ayant dépassé Norris en début de course pour creuser progressivement un écart de 16 secondes avant d'endommager son aileron avant. Le Mexicain a pris l'avantage sur Sainz à la mi-course, lors de la salve d'arrêts au stand, et a ensuite grappillé 19 secondes sur l'Espagnol.

"Cela ne m'inquiète pas car cela ne fait que confirmer ce que nous avons vu à Barcelone ainsi qu'ici vendredi", tempère Andreas Seidl, directeur de l'écurie McLaren. "C'est un fait que cette Mercedes de l'an dernier est simplement une voiture rapide, exploitée par une excellente équipe. Nous savons qu'avec le développement que nous avons réalisé cet hiver, nous avons atteint le niveau de la Mercedes de l'an dernier. S'ils en tirent davantage, c'est difficile pour nous de rivaliser."

"Par conséquent, il est très important pour nous de nous assurer que nous continuons à développer notre voiture, à l'améliorer et en même temps à tirer le meilleur des opportunités qui se présentent à nous. C'est ce que nous avons fait lors des premières courses avec de très bons pilotes et, je pense, beaucoup de bonnes décisions stratégiques."

Ricciardo : Racing Point est "trop rapide à notre goût"

Les performances de la Racing Point RP20 ainsi que sa similitude avec la Mercedes W10 de l'an passé ont mené Renault à porter réclamation contre l'écurie auprès des commissaires, estimant que la monoplace rose pourrait être illégale en raison de ses écopes de frein.

S'exprimant avant que la réclamation ne soit officielle, les pilotes du Losange ont admis être soufflés par le rythme des Racing Point. "Pérez était vraiment rapide en course", a reconnu Daniel Ricciardo. "Quand l'équipe m'a dit qu'il était derrière moi, je trouvais que nous faisions une bonne course, mais il était parti de derrière et il arrivait. Bref, ils sont rapides – un peu trop à notre goût, en ce moment. Quand on regarde les caméras embarquées, quand on regarde son tour d'EL2, la voiture est sur des rails. Je ne veux rien lui enlever, Pérez est clairement un très bon pilote. Mais cette voiture marche très bien en ce moment. Bref, ils nous posent des problèmes."

Esteban Ocon confirme : "Actuellement, il est clair que nous semblons manquer de rythme face à Racing Point. Ils sont au-dessus de nous. Nous semblons être au niveau de McLaren. Nous pensons avoir un très bon rythme, nous pouvons nous battre contre eux, c'est là que nous nous situons actuellement en rythme de course. Nous étions bien partis pour signer un bon résultat, donc je ne m'inquiète pas que la Racing Point aille si loin en pneus tendres. Nous gérons bien les pneus, nous manquons juste un peu de rythme face à ces bolides roses."

