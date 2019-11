Ces 6 records de Schumacher qui échappent encore à Hamilton

Les 7 titres 1 / 7 Photo de: James Moy Un seul titre d'écart. Cela paraît peu mais c'est évidemment bien plus compliqué que cela. Hamilton sait à quel point certains titres, gagnés (2008 ou 2014) ou perdus (2007 ou 2016), ne tiennent parfois pas à grand-chose. 2020 est la dernière année de la réglementation actuelle avant la révolution prévue en 2021. De quoi continuer sur sa lancée ?

Les 91 victoires 2 / 7 Photo de: Sutton Motorsport Images Longtemps inaccessible, ce record de 91 succès en F1 ne l'est plus. Et pourtant, avec 83 victoires à son compteur, Hamilton va devoir encore parcourir de nombreux tours de circuit pour l'égaler et le dépasser, alors que les huit unités qui le séparent de Schumacher représentent pour certains pilotes (anciens ou actuels) l'intégralité de leur palmarès. Même s'il tourne à une dizaine de succès de moyenne depuis 2014, rien ne permet de dire qu'il pourra connaître pareille fortune dans les années qui viennent.

Les 13 victoires en une saison 3 / 7 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Ce record datant de 2004 pour Schumacher a déjà été égalé par Sebastian Vettel en 2013. Hamilton, lui, ne s'est jamais offert, jusqu'ici, plus de 11 succès par an en discipline reine et ne pourra en compter plus de 12 en 2019 s'il fait carton plein lors des deux derniers GP. Sans doute un des records les plus difficiles à atteindre à l'heure actuelle.

Les 155 podiums 4 / 7 Photo de: Sutton Motorsport Images Au GP des États-Unis 2019, Hamilton est monté sur le 150e podium de sa carrière en F1. Autant dire que, sauf catastrophe ou surprise immense, le temps de ce record est compté.

Les 15 saisons consécutives avec au moins une victoire 5 / 7 Photo de: LAT Images Entre 1992 et 2006, Michael Schumacher a remporté au moins une victoire tous les ans. Pour Lewis Hamilton, c'est la même chose depuis son arrivée en F1 : cela fait 13 saisons consécutives qu'il monte au moins une fois sur la plus haute marche du podium.

Les 72 victoires avec la même équipe 6 / 7 Photo de: Sutton Motorsport Images Difficile de séparer les succès de Schumacher de ceux de Ferrari, et pour cause : sur ses 91 succès, 72 ont été signés sous les couleurs de la Scuderia. Pour Hamilton, ce sont pour l'instant 62 victoires qui ont été remportées en argent. En revanche, du côté des moteurs, le Britannique a glané toutes ses victoires avec l'Étoile et est donc large recordman.