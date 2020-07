Red Bull : "Nous devons être patients avec Albon"

Alexander Albon a terminé quatrième du Grand Prix de Styrie le week-end dernier, ce qui constitue un résultat à la hauteur des attentes, mais la différence de rythme avec son coéquipier Max Verstappen a été criante. Le Thaïlandais est inévitablement sous pression face à un tel coéquipier et il était important pour lui de ramener des points, après son abandon la semaine précédente dans un accrochage avec Lewis Hamilton et alors qu'il espérait jouer la victoire.

Selon Christian Horner, la situation n'a rien de simple pour celui qui a débuté en F1 l'an dernier chez Toro Rosso. Cependant, le directeur de Red Bull Racing estime que son pilote se montre au niveau compte tenu de son expérience, et qu'il ne faut rien précipiter.

"Alex est encore très jeune", a-t-il rappelé lors d'une interview avec Martin Brundle. "Ce n'est que sa onzième course avec nous. Et je crois que le fait d'avoir affronté Lewis Hamilton est une excellente chose. Lewis ne s'attendait pas à courir contre lui à ce stade. Il subit la pression supplémentaire d'avoir Max pour coéquipier, et je crois qu'il gère cela incroyablement bien. C'est vraiment un garçon brillant. Il est en train d'éclore et je crois que nous devons être patients avec lui, poser une main sur son épaule et nous assurer qu'il ressente le soutien dont il a absolument besoin."

Depuis dimanche, Red Bull cherche notamment à comprendre pourquoi le rythme d'Albon en début de course s'est avéré à ce point en retrait par rapport à celui de Verstappen. En analysant les données, l'écurie de Milton Keynes pense avoir mis le doigt sur une explication, après avoir fait preuve d'une certaine perplexité.

"Durant son premier relais en pneus tendres, nous étions préoccupés par un potentiel cloquage à l'avant droit", précise Horner. "Il gérait donc son rythme afin de tenir l'objectif de tours [à parcourir] avant son arrêt au stand. C'est pourquoi il a laissé partir les voitures devant à un rythme significatif, mais dès que nous sommes passés aux pneus mediums, il était de retour dans le rythme. Si l'on analyse les données, Alex était dans le même dixième que Bottas, qui était à la poursuite de Max. Il a aussi fait du très bon travail pour résister à un très rapide Sergio Pérez en fin de course."

Vettel, c'est encore et toujours non

Tout au long des dernières semaines, Horner a multiplié les signes de soutien envers Albon alors que la rumeur d'un retour de Sebastian Vettel chez Red Bull a pris corps. Après avoir lancé un "non" très ferme en marge du Grand Prix de Styrie, le patron de l'équipe autrichienne en remet une couche aujourd'hui en assurant une fois encore qu'il n'y a pas de place pour accueillir le pilote allemand en 2021.

"Nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit sur le marché cette année, et nous sommes engagés avec nos pilotes", martèle-t-il. "Ce serait impossible pour nous de le faire venir dans l'équipe. Cela limite naturellement ses choix pour l'an prochain. Mais bien sûr, nous parlerons toujours avec lui, nous aurons toujours de bonnes relations, car nous avons accompli tant de choses ensemble. Mais parfois, quand il est question de relations, il ne faut jamais revenir en arrière. Il faut toujours aller de l'avant. Comme je l'ai dit, nous sommes engagés avec nos pilotes. Max est dans la forme de sa vie. Alex est encore jeune, il progresse, la dynamique entre eux deux est très bonne. Et je pense que ça ne pourrait être que perturbateur d'interrompre cette dynamique actuellement plutôt que de la conserver."