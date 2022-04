Red Bull a apporté des solutions à ses problèmes à Djeddah

Lors du Grand Prix inaugural de cette saison 2022 de Formule 1, Red Bull vivait un cauchemar en voyant ses deux voitures abandonner dans les derniers tours. Le patron, Christian Horner, admet qu'avec trois problèmes majeurs sans lien entre eux, l'équipe a dû faire face à des "journées chargées" pour les résoudre.

Le Britannique espère que les problèmes de pompes à carburant, de refroidissement des freins et de suspension avant survenus le week-end dernier ont été résolus et qu'ils ne se reproduiront pas lors du Grand Prix d'Arabie saoudite. À Sakhir, Max Verstappen et son coéquipier Sergio Pérez ont été obligés de gérer leurs freins dès les premiers tours, et les deux pilotes ont finalement abandonné après qu'une dépression dans la pile à combustible ait empêché la pompe à haute pression d'alimenter le moteur thermique.

De plus, Verstappen a été confronté à un problème de direction juste après son troisième et dernier arrêt au stand, qui s'est déclenché après que la voiture a été rabaissée. "Il y a pas mal de petites choses que nous devons maîtriser", déclare Verstappen lorsqu'il est interrogé sur ses problèmes par Motorsport.com. "Mais dans l'ensemble, la voiture est compétitive et cela est positif. C'est le plus important, je pense qu'il est plus facile d'apporter des corrections à ce type de problèmes plutôt que d'avoir une voiture non compétitive."

Le problème de freins est apparu pendant le week-end du Grand Prix de Bahreïn, alors que les voitures se sont retrouvées dans le trafic. Red Bull a changé les freins arrière des deux monoplaces, mais en course, ce sont ceux à l'avant qui ont posé problème. "Pendant les essais, les freins chauffaient", analyse le pilote néerlandais. "Et nous avons essayé de faire des corrections. Nous pensions que cela aurait été suffisant pour la course, mais lorsque vous vous battez et que vous êtes proches d'une voiture, ils deviennent plus chauds, et c'est pourquoi j'ai dû lever le pied."

"Après ma bataille avec Charles [Leclerc], j'ai dû ralentir parce que mes freins étaient littéralement en feu. J'ai donc dû être très prudent avec ça", poursuit le Champion du monde. "Ça ne valait pas la peine de pousser sans les freins. Nous allons essayer d'y remédier, car cela fait perdre du temps au tour. J'espère que ce week-end sera déjà meilleur."

Son patron, Christian Horner, confirme que c'est le fait de rouler derrière d'autres voitures à Bahreïn qui a créé un problème sur les freins de la RB18, notamment durant le Grand Prix. "Ce qui est très difficile à reproduire lors des essais hivernaux, c'est de suivre une voiture pendant 20 tours", explique-t-il à Motorsport.com. "En roulant dans l'air propre, nous n'avons eu aucun problème avec les températures des freins. Le problème était que lorsque nous étions dans de l'air sale, à la fois avec Checo et avec Max, la température du disque avant augmentait de façon exponentielle, et c'est pourquoi nous avons demandé aux pilotes de gérer les freins. Nous n'avons eu aucun problème avec les disques arrière en course."

Après son dernier arrêt au stand, Verstappen a clairement exprimé sa frustration concernant le problème de direction. Son ingénieur lui a finalement communiqué qu'il ne s'agissait pas d'un problème de fiabilité, lui permettant donc de continuer. "Avec l'arrêt au stand, quelque chose s'est produit quand nous sommes repartis, ma direction a été endommagée", explique le Néerlandais. "Ce n'était pas très agréable de piloter après ça, et j'ai aussi dû défendre sur Carlos [Sainz] à la relance. Je n'étais pas vraiment sûr de ce qui allait se passer avec l'équilibre et le comportement de la voiture. Au final, ça n'a pas eu d'importance avec l'abandon, mais là aussi, je pense que nous avons apporté des solutions pour que cela ne se reproduise pas."

Le diagnostic initial de Horner, dimanche soir, était qu'une barre d'accouplement avait été endommagée lors de l'abaissement de la voiture, mais une analyse plus poussée a permis de trouver la véritable origine de ce problème. "En fin de compte, c'est un composant interne de la suspension qui a causé le problème, qui n'était donc pas lié à la direction mais qui a l'a tout de même endommagée", résume-t-il. "Lorsque la voiture a été libérée du cric, le problème s'est propagé dans la voiture."

Enfin, le souci de pompe à carburant, qui a arrêté les deux voitures, est dû à un vide dans le réservoir provoqué simplement par la consommation de carburant durant la course. Bahreïn était la première manche pour la spécification E10, "plus volatile" selon Horner, qui a été introduite cette saison.

"Je crois que cela a créé un vide dans le réservoir", estime le Britannique. "Vous pouvez avoir de l'air dans le système, et la pompe n'a pas été en mesure de puiser le carburant dont elle avait besoin. C'est évidemment frustrant. Nous avons fait beaucoup de tests la semaine dernière, et nous avons réussi à reproduire le problème. Et nous pensons que nous avons une solution, nous verrons ça ce week-end."

Horner souligne également que le problème de pompe à carburant n'avait pas été relevé avant les derniers tours de la course, et n'était pas apparu lors des essais. "Nous avons roulé avec le réservoir plein, presque vide, puis moyennement rempli. Nous avons fait énormément de tours lors des essais. C'était donc une situation étrange qui était totalement inattendue. Certaines choses ont été introduites qui, espérons-le, aideront à éradiquer ce problème. Nous avons effectué la grande majorité des essais sans problème, avec beaucoup de carburant ou pas. Malheureusement, un problème comme celui-là ne pardonne pas."