Red Bull bat (encore) le record de l'arrêt le plus rapide !

L'écurie Red Bull Racing a amélioré le record de l'arrêt le plus rapide de l'Histoire de la Formule 1, dimanche à Interlagos. C'est la troisième fois cette année que l'équipe de Milton Keynes fait progresser cette référence, tombée une première fois dans son escarcelle à Silverstone, en juillet, avant de faire mieux quelques jours plus tard à Hockenheim.

Avant cette année, le record appartenait à Williams depuis 2016, en 1"92. L'été dernier, Red Bull l'avait fait chuter en 1"91 puis en 1"88. Cette fois-ci, le changement des quatre pneus de Max Verstappen lors de son premier arrêt pendant le Grand Prix du Brésil n'a pris que 1"82 !

Il convient de rappeler que ce record constitue un exploit puisque depuis 2017 et le changement réglementaire, les monoplaces utilisent des pneus plus gros et donc plus lourds pour les mécaniciens que lors de la saison 2016.

À Interlagos, la stratégie Red Bull a joué un rôle primordial dans la victoire de Max Verstappen, qui s'était élancé depuis la pole position. Après ce premier arrêt record, le Néerlandais s'est même fait une grosse frayeur, provoquée par la sortie juste devant lui de Robert Kubica.