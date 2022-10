Plafond : Red Bull et Aston Martin ont trouvé un accord avec la FIA

À la publication des conclusions de la FIA concernant l'audit des comptes 2021 des équipes de Formule 1, Red Bull et Aston Martin ont été épinglés. Si la seconde écurie n'avait commis qu'une faute administrative, la première avait été reconnue coupable d'une infraction plus lourde puisqu'elle avait dépassé le plafond budgétaire. Mais après plusieurs semaines de discussion, la situation est en passe d'être résolue.

Les deux équipes ont en effet signé un Accord d'acceptation d'infraction (ABA). Cela signifie qu'elles reconnaissent leurs fautes et acceptent les sanctions de la FIA. Puisque Red Bull n'a pas respecté la procédure et a commis un dépassement "mineur" du budget 2021, qui serait de l'ordre de 1,8 million de dollars, l'équipe devrait recevoir une pénalité financière et sportive.

Il est entendu que cela impliquerait une réduction des essais aéro en 2023. Sacrée chez les constructeurs cette saison, l'équipe autrichienne devait déjà composer avec une réduction du temps passé en soufflerie et d'utilisation de la CFD, en vertu du règlement.

Les détails des ABA seront révélés ce vendredi, la FIA expliquera les sujets qui ont été évoqués en coulisse ces dernières semaines et justifiera ses décisions. Pour Red Bull, il serait notamment question des dépenses concernant la restauration dans son usine, les congés maladie, les licenciements et la gestion des pièces de rechange pour la saison 2021. Il est possible que la situation fiscale de l'équipe autrichienne ait aussi posé problème.

Au cours du week-end du Grand Prix des États-Unis, le directeur Christian Horner s'est longtemps entretenu avec Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. Toutefois, leurs conversations n'ont pas fait partie de la procédure officielle. Les négociations entre les deux parties avaient été mises en suspens après l'annonce du décès de Dietrich Mateschitz, mais ont repris et se sont achevées cette semaine. Une conférence de presse sur le sujet a été convoquée ce vendredi à Mexico et à 18h30, heure française, par Red Bull.

Interrogé par Motorsport.com à Austin au sujet des pièces de rechange, Horner a expliqué qu'elles avaient eu "un impact à sept chiffres" sur les comptes présentés à la FIA, suggérant ainsi qu'elles étaient principalement responsables du dépassement du plafond budgétaire, et avait minimisé tout gain de performance lié à ce dépassement.

"Il faut retenir que la soumission [des documents à la FIA] peut représenter environ 75 000 lignes de dépenses", a ajouté le Britannique. "Il y a donc une énorme quantité de données qui doivent être enregistrées dans ces soumissions. Nous avons des règles très compliquées et pour être en mesure de tout gérer dans la première année, il est tout à fait naturel que ce soit presque impossible. Presque impossible."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

"Des interprétations ont été faites, peut-être qu'elles ont été légèrement différentes chez d'autres équipes, et un changement comme celui-là a un impact énorme dans la manière dont nous remplissons le formulaire. Si nous avions été en mesure de soumettre [nos comptes] à nouveau, nous aurions traité cela très, très différemment. Donc il y a probablement plusieurs équipes qui ont été touchées."

Aston Martin a été reconnu coupable d'un manquement à la procédure qui serait lié à une question fiscale spécifique au Royaume-Uni, interprétée différemment par l'équipe et la FIA. La sanction devrait être uniquement financière, comme ce fut le cas pour Williams plus tôt cette année. Pour rappel, l'équipe de Grove avait été jugée coupable d'une violation de procédure du Règlement Financier en soumettant ses comptes 2021 après le 31 mars 2022, la date limite.

"Je pense que c'est complexe, ce sont des règles complexes", a noté le patron de l'équipe, Mike Krack, à Austin. "Ce n'est pas frustrant, cela nous montre que nous devons faire un meilleur travail à l'avenir, pour que nous n'ayons [plus] de tels problèmes. Au final, le plus important, probablement, est que nous soyons sous le plafond. Le reste concerne la procédure."