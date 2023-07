En avance sur son moteur 2026, Red Bull se joue des "rumeurs alarmistes"

Red Bull s'est lancé dans un programme ambitieux visant à produire elle-même son unité de puissance à partir de la saison 2026. L'écurie de Milton Keynes a uni ses forces à celles de Ford et le travail dans ses nouvelles infrastructures est déjà bien avancé. Environ 350 personnes sont à pied d'œuvre sur le futur moteur, qui est au banc d'essai depuis l'an dernier.

Red Bull a conscience du défi que constitue le fait d'affronter des motoristes comme Mercedes et Ferrari, mais estime que ses infrastructures de pointe lui permettront de réussir ce pari. Max Verstappen, qui suit de près ce développement, affirme que tout avance plus vite que prévu.

"C'est un projet très intéressant pour nous", explique le double Champion du monde. "Pour moi, c'est également très important de savoir ce qui se passe, y compris pour mon avenir au sein de l'équipe. Et tout ça semble très prometteur. Bien sûr, il sera très difficile de se mesurer à tous ces constructeurs, mais les signaux sont bons."

"Maintenant, on doit essayer d'être à la hauteur. Je pense que l'on a commencé au bon moment et que l'on est en avance sur le calendrier. Mais dans un sens, 2026 arrive vite. Il reste donc beaucoup de choses à faire. Je pense que l'on est sur la bonne voie, mais on doit continuer à redoubler d'efforts pour être en mesure d'avoir un très bon moteur."

Directeur de Red Bull, Christian Horner a fait visiter l'usine Powertrains à quelques médias avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec des bureaux d'étude qui fourmillent et des progrès intensifs sur les sept bancs d'essai, Red Bull est bien plus avancé dans son projet que ce que certains ont laissé entendre.

L'entreprise s'est également lancée dans la construction d'une installation sur mesure pour l'ERS et prévoit de recruter au moins une centaine de personnes supplémentaires pour accélérer le développement du moteur. Interrogé par Motorsport.com sur les observations de la concurrence, Christian Horner est plutôt cash.

"Je suis certain qu'il y a beaucoup de rumeurs alarmistes qui disent que Red Bull est en difficulté, que Red Bull est dans la merde", avance-t-il. "Franchement, je pense que l'on est dans une bonne situation, mais seul le temps nous le dira. On a deux ans et demi devant nous, 30 mois avant que le moteur ne tourne dans l'une de nos voitures. C'est ce qui monopolise l'attention de tout le monde."

Max Verstappen au volant de la Red Bull RB19.

Red Bull est parti d'une feuille blanche et avec des décennies de retard sur la concurrence, mais Christian Horner y voit aussi des avantages pour s'adapter aux exigences de la future réglementation.

"C'est un projet d'envergure pour nous", insiste-t-il. "C'est un investissement énorme mais je pense que pour la stabilité à long terme de l'entreprise, le fait de tout avoir sur un seul site est extrêmement avantageux. L'avantage que l'on a, c'est que tout est concentré ici pour 2026, sans la distraction du moteur actuel. Le désavantage, c'est que nous n'avons évidemment pas l'expérience et que nous avons recruté un tas de monde dans le cadre d'une véritable startup. On cherche à affronter les meilleurs du monde dans deux ans et demi, il y a donc des avantages et des inconvénients. Mais on le fait exactement de la même manière et avec la même approche et le même état d'esprit que ce qui a fait notre succès côté châssis. Je suis convaincu que l'on y arrivera, mais on ne sous-estime pas l'ampleur du défi."

"L'équipe a dépassé le stade d'être cliente", ajoute le Britannique alors que la création du département moteur se chiffre en centaines de millions d'euros. "On a bénéficié d'excellentes relations avec Honda, qui nous a traités comme une écurie d'usine. Mais on a payé chaque centime de la facture moteur, et on continuera à le faire jusqu'à la fin de la saison 2025. Alors plutôt que payer quelqu'un d'autre pour le faire, on a pensé que l'on pourrait financer les choses en interne. Le partenariat avec Ford a permis de réduire de moitié cette charge pour les actionnaires. Dans un contexte de plafonnement des coûts, ça commence à prendre tout son sens."