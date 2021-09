Red Bull estime conserver un avantage très faible sur Mercedes

Le duel pour le titre entre Mercedes et Red Bull est plus serré que jamais, et ce dans tous les compartiments. Trois points seulement séparent Max Verstappen de Lewis Hamilton au championnat des pilotes, tandis que Red Bull a 12 longueurs de retard sur Mercedes chez les constructeurs ; deux des trois dernières pole positions sur le sec se sont jouées à moins d'un dixième, et au Grand Prix des Pays-Bas, Hamilton était à trois secondes à peine de Verstappen lorsqu'il a effectué un ultime arrêt au stand pour chausser des pneus neufs et signer le meilleur tour en fin d'épreuve.

Le septuple Champion du monde a estimé que Red Bull avait "un cran d'avance" actuellement, mais Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, a jugé que cela restait "extrêmement serré" entre les deux top teams.

"Nous nous tenons en un dixième en qualifications", analysait Horner au terme du GP des Pays-Bas, alors que Red Bull prévoit encore des évolutions quand Mercedes a interrompu le développement de sa Flèche d'Argent. "Nous semblons avoir un avantage d'un dixième, peut-être deux, en course sur ce circuit. Il va y avoir des circuits qui conviendront à Mercedes et d'autres qui nous conviendront, je pense, dans la prochaine phase de ce championnat. Nous devons donc nous assurer de saisir toutes les opportunités. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, sous une pression énorme."

"On voit qu'il n'y a simplement rien entre les équipes", a confirmé Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1. "Les trois premières voitures ont pris un tour à tout le monde [à Zandvoort], et cela montre le niveau qu'il faut déployer afin de remporter ces championnats."

Wolff s'attend également à ce que le rapport de force entre Red Bull et Mercedes évolue selon les circuits au fil du reste de la saison. "Nous devons être à notre meilleur niveau en permanence. Et avec tout d'abord ces petits écarts [à Zandvoort], n'ayant pu effectuer les EL2 correctement, puis l'exécution de la course elle-même… Il faut juste que nous soyons à notre meilleur niveau pour remporter ce championnat qui est lui-même du plus haut niveau", a conclu l'Autrichien.

Propos recueillis par Luke Smith et Jonathan Noble