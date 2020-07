Red Bull bluffé par la vitesse de pointe de Mercedes

Red Bull Racing a pris une douche froide le week-end dernier à domicile, et Max Verstappen s'est lui-même dit estomaqué par le niveau de performance des Mercedes. Espérant se mêler à la lutte pour la victoire, le Néerlandais a dû baisser pavillon et constater l'ampleur du travail qui reste à réaliser. Valtteri Bottas a remporté la première course en Autriche, Lewis Hamilton la seconde, et Mercedes semble une fois de plus maîtriser son sujet. Néanmoins, Red Bull ne s'avoue pas vaincu et retient quelques points positifs avant de poursuivre la saison.

Dans les rangs de l'écurie de Milton Keynes, on se félicite d'une RB16 performante dans les virages lents, lui permettant de nourrir de réels espoirs en vue du prochain Grand Prix en Hongrie. Les hommes de Christian Horner ont également identifié la vitesse de pointe comme principal atout de Mercedes, et celui-ci aurait été exacerbé par la nature du tracé de Spielberg.

"Leur vitesse de pointe est impressionnante", assure le directeur de Red Bull Racing. "Il n'y a pas grand-chose dans la vitesse en courbe. Il y a des virages où nous sommes meilleurs, d'autres où nous ne sommes pas aussi bons. Mais sur ce circuit, il est certain que leur vitesse de pointe a été très impressionnante, ils ont fait des progrès pendant l'hiver."

Ces observations confirment celles déjà faites au sein de la concurrence, estimant que Mercedes a nettement amélioré son unité de puissance pour en faire à nouveau la référence du plateau. C'est ce qui lui a permis de briller sur un circuit où son bilan n'était historiquement pas le meilleur, avec des difficultés rencontrées ces dernières années notamment en matière de refroidissement.

"Mercedes n'était pas performant ces dernières années [en Autriche]", rappelle Horner. "Ils avaient du mal sous la chaleur, et ils ont eu du mal ici vendredi quand il a fait chaud. C'était très frais [en course] et ils ont été performants, ils méritent ce résultat. C'était la meilleure équipe et nous allons travailler encore plus dur pour tenter de les rattraper."

En fin de semaine, la F1 rejoindra le tortueux tracé du Hungaroring. Red Bull espère y trouver un terrain de jeu beaucoup plus favorable à sa monoplace.

"La Hongrie est un circuit différent, n'est-ce pas ?", fait remarquer l'ingénieur en chef Paul Monaghan. "Il y a une banale ligne droite et beaucoup de portions sinueuses. La vitesse en courbe y est plus basse [qu'en Autriche]. Tous les virages se passent à la même vitesse. La Hongrie est généralement moins touchée par les variations climatiques que les Alpes. Et d'habitude, il y a beaucoup de vent, donc les défis sont différents. Nous pourrions être meilleurs là-bas, qui sait ? Nous allons faire évoluer la voiture du mieux possible et nous y rendre pour essayer de leur livrer un beau combat, en espérant les battre."