Honda s'interroge sur son avenir en F1, et le Brésil pourrait aider

Max Verstappen a remporté au Brésil la troisième course de la saison pour Red Bull, après l'Autriche et l'Allemagne, et la troisième depuis le retour de Honda en Formule 1 en tant que motoriste, en 2015. Il s'agissait également du premier doublé des moteurs nippons, grâce à la deuxième place de Pierre Gasly sur la Toro Rosso, depuis le GP du Japon 1991.

Les résultats de la saison, en net progrès par rapport aux quatre campagnes précédentes, interviennent dans le contexte d'une réflexion menée par Honda sur son avenir en discipline reine au-delà de 2020, dernière saison avant la révolution réglementaire qui doit rebattre les cartes du championnat. La question du niveau d'investissement qu'il faudrait consentir et des résultats qui pourraient être obtenus est évidemment sur la table, et toute victoire en cette fin d'année est un argument de plus pour tenter de convaincre la firme qu'elle peut réussir dans la Formule 1 nouvelle génération.

Quand Motorsport.com a demandé à Christian Horner, directeur de Red Bull, à quel point la forme actuelle de l'écurie était cruciale pour faire rester Honda en F1, il a répondu : "Je pense que c'est très important. Honda voit d'importants progrès et je pense qu'ils peuvent voir [la récompense] après cinq années d'implication et d'efforts. Il faut se souvenir de la façon dont les choses se sont passées quand ils sont revenus dans la discipline. Je pense qu'ils ont fait un super travail en s'attelant à la tâche avec une grande passion et une grande fierté pour se mettre dans cette position."

La croyance d'Horner dans l'impact positif que peut avoir le succès d'Interlagos est partagée par le directeur technique de Honda F1, Toyoharu Tanabe, qui a aidé à remettre le programme japonais sur les rails. "J'espère que ce résultat influencera positivement notre avenir", a déclaré Tanabe. "Je ne suis pas impliqué dans le processus de décision. Les membres de notre conseil d'administration travaillent sur cette question. Quand nous serons prêts, nous l'annoncerons."