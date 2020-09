Red Bull va briefer un Verstappen frustré avant le GP de Russie

Avant le Grand Prix de Russie en fin de semaine à Sotchi, le directeur de Red Bull, Christian Horner, a prévu de discuter avec son pilote Max Verstappen de ce que Honda et l'écurie ont prévu pour essayer de corriger les problèmes techniques rencontrés récemment et qui ont grandement freiné sa dynamique au championnat.

Le Néerlandais a en effet dû retirer sa RB16 lors du GP d'Italie après qu'Honda a repéré un problème grâce aux données de télémétrie. Au GP de Toscane, le #33 a connu un très mauvais départ en raison d'un souci qui lui a fait perdre de nombreuses places, avant d'être pris dans un carambolage au premier tour. Planté dans le gravier, Verstappen a lâché à la radio un remarqué "C'est ce qui arrive avec ce putain de truc de merde !", en référence à ses récentes défaillances.

Sur le site de Red Bull, Horner a indiqué : "La frustration de Max après un nouvel abandon est totalement compréhensible. Dès le tout premier tour au Mugello, il était là. Nous avions une voiture très rapide et de vrais progrès ont été faits avec l'équilibre de la voiture. C'est ce qui a été si exaspérant pour lui."

"À chaud, quand vous êtes passés de l'adrénaline du départ à la déception de terminer dans le bac à gravier, il est tout à fait naturel de se défouler à la radio. Nous sentions vraiment qu'en course nous pouvions nous battre avec Mercedes. Il avait fait le plus dur en battant Lewis [Hamilton] au départ et on allait être dans le coup, mais évidemment ça ne s'est pas matérialisé."

"C'était la seconde course consécutive et une immense frustration pour lui parce qu'il a soif de victoire, il veut tellement [gagner]. S'il n'avait pas cette ambition, il ne serait pas le pilote qu'il est, et celui que nous voulons tous voir se battre pour la victoire à chaque week-end. Il doit évacuer cette frustration pour le moment et puis se tourner vers l'avenir. Nous allons étudier cela avec lui avant Sotchi et discuter de ce qui a été fait en coulisses, entre Honda et l'équipe, pour l'aider afin que cela soit rectifié pour la prochaine course."

Horner s'attend en tout cas à ce que Mercedes soit la référence en Russie, mais il pense que l'écurie est vulnérable. "Je m'attends à ce que l'écurie Mercedes soit très motivée et plutôt dominante, car c'est leur type de piste. Mais comme nous l'avons vu cette saison, la dégradation des pneus est un facteur intéressant."

"Ils n'ont pas été inquiétés [en Toscane], mais on pouvait entendre à quel point ils étaient nerveux, en demandant à leurs pilotes de ne pas rouler sur les vibreurs. Ce serait donc formidable si nous pouvions être compétitifs à Sotchi et les mettre un peu sous pression, car c'est à ce moment-là que les choses peuvent se passer. En ce qui concerne le championnat, nous sommes vraiment des outsiders désormais et chaque course est une finale de coupe pour nous. Nous allons tout simplement foncer car nous n'avons rien à perdre."

