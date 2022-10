Red Bull champion à Austin si...

En abordant les quatre derniers Grands Prix du calendrier 2022 avec 165 points d'avance sur Ferrari, Red Bull Racing dispose d'une première balle de match pour s'adjuger son cinquième titre de Champion du monde constructeurs à l'issue du GP des États-Unis.

En effet, après l'épreuve, il ne restera que trois manches. Or, au maximum, elles ne pourront rapporter que 147 points (trois doublés avec meilleur tour + doublé lors du sprint d'Interlagos). L'écurie autrichienne ne pouvant plus être égalée au nombre de victoires (14 contre 4 pour Ferrari), il lui suffit donc de disposer d'une avance d'au moins 147 points après Austin pour signer son premier doublé pilotes et constructeurs depuis 2013 (à l'époque avec Sebastian Vettel).

Le championnat constructeurs avant Austin

Pos. Équipes Points 1 Red Bull 619 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 2 Ferrari 454 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 33 15

Comment Red Bull peut accrocher le titre ?

Pour faire très simple, Red Bull sera titré au Texas si Ferrari ne réussit pas à inscrire 19 points de plus. La Scuderia doit donc déjà, dans un premier temps, inscrire au moins 19 unités.

Le scénario le plus simple pour que Red Bull s'assure de la couronne est tout simplement de voir une des RB18 remporter la course, qu'importe le résultat de la seconde voiture. Cela étant arrivé 14 fois sur les 18 premiers Grands Prix, c'est évidemment l'option la plus probable.

Mais même sans victoire, l'écurie autrichienne serait automatiquement sacrée en cas de double podium (2e et 3e), ou bien de double top 4 (2e et 4e / 3e et 4e) quand bien même Ferrari réaliserait un carton plein.

Cette saison, Ferrari a réussi à inscrire 19 points de plus que Red Bull à une seule occasion : c'était lors du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, quand la Scuderia profitait du double abandon de Verstappen et de Sergio Pérez pour signer le doublé.