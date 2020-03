Red Bull fait face à la colère des écologistes avant Zandvoort

Ce qui sera le premier Grand Prix des Pays-Bas depuis 1985 devrait attirer un grand nombre de spectateurs, notamment grâce à l'immense intérêt que suscite Max Verstappen dans le pays, or cela pourrait entraîner des retards à l'entrée et à la sortie du circuit de Zandvoort. C'est ainsi que les autorités locales ont donné leur feu vert à l'écurie Red Bull et à son équipe sœur AlphaTauri afin qu'elles utilisent une portion de trois kilomètres de plage, située dans la réserve de Noordvoort, pour éviter les retards liés à la circulation en se rendant au circuit pendant le week-end de course.

La plage ne doit être utilisée qu'en cas de trafic intense et si aucune autre option, telle que l'utilisation d'un hélicoptère, n'est possible, et se coupler à des restrictions sur les voitures et leur vitesse. La réserve de Noordvoort abrite cependant un grand nombre de phoques et d'oiseaux, si bien que cette nouvelle a suscité des protestations visant à empêcher que les écuries de F1 n'utilisent la plage comme voie d'accès alternative. Des groupes de protection de l'environnement se sont élevés contre cette possibilité, comme l'Association néerlandaise de protection des oiseaux − qui estime que la réserve risque d'être "violée" − et la Fondation pour la conservation des dunes.

Christian Horner affirme pour sa part qu'aucune décision ferme n'a encore été prise par l'équipe sur la manière dont elle allait accéder au circuit de Zandvoort, toutefois le team principal a souligné que des précautions seraient prises le cas échéant. "Pour l'instant, je ne pense pas que nous ayons un plan clair quant à la façon dont nous allons nous rendre sur le circuit, si nous y entrons à pied ou pas", a-t-il déclaré. "Une chose est sûre, c'est que nous savons que ce sera une course très intense. Nous savons que la moitié des Pays-Bas sera présente ce week-end-là. Mais nous prendrons bien sûr toutes les précautions nécessaires pour que tout le monde arrive sur le circuit en toute sécurité, à temps, et sans causer de dommages ou de perturbations."

Lewis Hamilton s'est fait l'avocat de la protection de l'environnement, tout en soulignant que les actions des autres équipes n'étaient "pas vraiment [son] affaire". "J'y suis allé quand j'avais 18 ans, et je n'ai pas utilisé la plage. Je ne sais vraiment pas quoi dire", a déclaré le sextuple Champion du monde. "Si vous utilisez une trottinette électrique avec des pneus surgonflés pour rouler sur la plage, je ne vois pas en quoi ce serait une chose terrible. Mais je ne sais pas s'ils seront sur des trottinettes électriques."