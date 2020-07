Red Bull a "du mal à comprendre les critiques" envers Albon

Cinquième du Grand Prix de Hongrie après avoir été éliminé en Q2 la veille, Alexander Albon a de nouveau souffert de la comparaison avec son coéquipier Max Verstappen chez Red Bull Racing. Néanmoins, le pilote thaïlandais a reçu les félicitations de ses patrons, qui peinent par ailleurs à comprendre les critiques dont il fait l'objet depuis le début de la saison.

Parti 13e, Albon a mené sa barque dans les conditions mixtes de Budapest pour finalement terminer à 20 secondes de la quatrième place occupée par Lance Stroll. L'écart avec Verstappen, deuxième de l'épreuve, est important mais la performance d'ensemble est plutôt rassurante alors que la RB16 s'avère une monoplace encore capricieuse et inconstante.

"Je suis très heureux", réagit Christian Horner, directeur de Red Bull, interrogé sur les progrès d'Albon entre l'Autriche et la Hongrie. "C'était un week-end difficile pour Alex, les spécifications de la voiture ont beaucoup changé d'une séance à l'autre, et quand on n'a pas d'expérience, ce qui est son cas, c'est plus difficile à gérer. Je pense qu'en course, il a réussi à trouver son rythme, qui était très, très bon et comparable à celui de Max. Ses dépassements étaient solides et contre les Ferrari et tous ceux qu'il a doublés, il a fait du super boulot. Si l'on regarde son rythme dans l'air propre, il était plutôt correct. Nous sommes très, très satisfaits de la performance d'Alex."

Insistant la semaine dernière sur la patience dont il fallait faire preuve avec le pilote de 24 ans, et sur la nécessité de le soutenir au maximum, Horner joint la parole aux actes. Il rappelle à quel point la situation est difficile pour son pilote, et souligne le fait qu'il répond aux attentes dans de telles circonstances.

"Il a connu un début d'année difficile compte tenu du fait que nous ne lui avons pas donné une voiture qui lui convient, et la capacité de Max pour contourner les problèmes les a parfois masqués", développe Horner. "Alex a très bien piloté en course cette année, et j'espère qu'en améliorant la voiture, lui progressera le samedi. Mais en course, son rythme la semaine dernière en Autriche, dans l'air propre et en deuxième partie, ainsi qu'ici, c'est de l'excellent travail. J'ai du mal à comprendre les critiques que vous pouvez lui adresser. Nous savons que nous devons peaufiner la voiture et rendre la vie des pilotes plus facile, nous rapprocher de Mercedes. Ils ont une monoplace phénoménale actuellement. C'est à nous de réduire l'écart et d'essayer de les rattraper."