Red Bull : Les comptes soumis étaient "sous le plafond budgétaire"

Alors que la saison 2022 semble pliée sur le plan sportif, Max Verstappen et Red Bull Racing s'avançant vers des titres mondiaux qui paraissent inéluctables, la houleuse campagne 2021 va-t-elle continuer à hanter le paddock ? C'est en tout cas dans le contexte de suspicions de dépassement du plafond budgétaire pesant sur Aston Martin et Red Bull qu'a débuté le Grand Prix de Singapour.

Rien d'officiel pour le moment, la FIA ayant indiqué qu'elle était en train de "finaliser [...] l'évaluation des données financières 2021 soumises par toutes les écuries de Formule 1", mais évidemment devant les nombreuses informations, les questions n'ont pas tardé à fuser. En première ligne, Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, a ainsi assuré que les documents envoyés par son écurie à la fédération ne faisaient pas état d'un dépassement de la limite fixée à 146,2 millions.

Lire aussi : Des suspicions d'infraction au plafond budgétaire agitent le paddock

"Je n'en ai certainement pas connaissance [d'une infraction au Règlement Financier]", a-t-il déclaré pour Sky Sports. "Les comptes ont tous été soumis en mars dernier. Cela a donc été un long processus avec la FIA, et nous sommes dans ce processus au moment où nous parlons. Ils suivent donc ce processus à juste titre, et je pense que la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, ils délivreront les certificats. Je pense donc que notre déclaration était assurément sous le plafond. Et c'est à la FIA, évidemment, de suivre leur processus, ce qu'ils font actuellement."

On peut voir à quel point le processus est immature, mais la FIA, évidemment, a travaillé dur dessus et fait bien sûr de son mieux. Christian Horner, sur le contrôle du plafond budgétaire

De la à parler de tempête dans un verre d'eau ? "Inévitablement, il s'agit d'un tout nouvel ensemble de règles, et d'un ensemble de règles très compliquées, donc la façon dont les règles sont interprétées ou appliquées, inévitablement, va être subjective selon les équipes, et je suis sûr qu'au fil des années, les choses vont se préciser. Mais nous sommes confiants dans notre déclaration. Et comme je l'ai dit, la FIA est en plein processus. Et je pense qu'il y aura toujours des rumeurs, j'ai entendu parler de violations majeures et autres. Je ne suis absolument pas au courant de cela."

"Souvenez-vous, c'est la première fois que cela se fait. Mais nous agissons avec la diligence requise, nous sommes audités de toute façon. Vous savez, c'est un processus similaire à celui de travailler avec un expert-comptable. Il est légèrement adapté à la Formule 1, et des clarifications ont été apportées, même après que les demandes ont été faites. On peut donc voir à quel point le processus est immature, mais la FIA, évidemment, a travaillé dur dessus et fait bien sûr de son mieux."

"Nous sommes très confiants dans notre déclaration", a-t-il répété en guise de conclusion. "Si quelque chose diffère, nous attendrons la réponse de la FIA."

Questionné sur le même sujet par ORF, Helmut Marko, conseiller Red Bull, a pour sa part lancé : "C'est un processus et une discussion en cours avec la FIA. Nous sommes en train d'obtenir les détails. Pour l'instant, nous ne pouvons rien dire à ce sujet. Mais nous ne craignons pas que quelque chose de grave puisse se produire."

Avec Jonathan Noble et Christian Nimmervoll