Red Bull fait confiance à la FIA pour le contrôle des règles moteur

Une lettre envoyée par l'ingénieur en chef de Red Bull, Paul Monaghan, le 22 octobre dernier à déclenché la première d'une série de directives techniques qui ont pour objectif d'empêcher les écuries de profiter de la moindre faille dans la réglementation moteur et ainsi assurer une interprétation uniformisée des normes en la matière.

Juste avant le départ du Grand Prix d'Abu Dhabi, un contrôle de routine pour vérifier la conformité de la quantité d'essence indiquée à la déclaration faite au préalable par l'équipe, une mesure basée sur une directive technique publiée en début d'année, a permis de découvrir un écart sur la Ferrari SF90 de Charles Leclerc. Une enquête menée après la course a débouché sur une sanction financière de 50'000 euros, une amende assez forte dans le cadre de celles habituellement données par la FIA.

"Ils font assurément tout ce qu'ils peuvent pour garantir que la complexité de ces moteurs est contrôlée dans chaque domaine", a déclaré Horner quand Motorsport.com l'a interrogé sur les efforts de la FIA. "Et je pense qu'ils avancent de plus en plus pour s'assurer que les zones grises soient vraiment clarifiées."

Concernant le rôle des équipes dans le fait d'alerter la fédération sur de potentiels problèmes, il a expliqué : "Bien sûr, c'est toujours un élément parce que leurs ressources sont limitées, mais je pense qu'ils investissent beaucoup de ressources dans le fait d'assurer que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Je pense qu'en entrant dans l'hiver, la chose la plus importante est la clarté avant d'aborder 2020. Et ensuite, avec un peu de chance, les changements réglementaires et les directives dissiperont les inquiétudes."