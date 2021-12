Red Bull fait "confiance à la FIA" après la réclamation de Mercedes

Max Verstappen et Christian Horner ont tous les deux réagi avec une forme d'amertume à la double réclamation portée par Mercedes contre le résultat final du Grand Prix d'Abu Dhabi. Au terme de cette course au scénario invraisemblable, le Néerlandais s'est imposé et a décroché le titre mondial, mais la manière dont la direction de course a géré l'intervention de la voiture de sécurité ainsi que la relance est contestée par Mercedes.

L'écurie de Lewis Hamilton remet également en cause le comportement de Verstappen juste avant cette même relance, lorsqu'il s'est porté à hauteur de son adversaire dans le virage 12. La course avait été neutralisée à quelques tours du drapeau à damier en raison de l'accident de Nicholas Latifi, nécessitant l'intervention des commissaires pour évacuer la Williams du Canadien.

Le fait que certains retardataires seulement, (ceux entre Hamilton et Verstappen, en l'occurrence) et non tous, aient pu se dédoubler, ce dans le même tour que la fin de l'intervention de la voiture de sécurité, est également dans le viseur de Mercedes, qui brandit l'article 48.12 du Règlement Sportif de la Formule 1.

Alors que les représentants de Mercedes et Red Bull Racing sont convoqués devant les commissaires pour éclaircir toute cette situation, les acteurs du clan autrichien ont réagi en évoquant à la fois déception et surprise. "Pas grand-chose à dire là-dessus", a répondu Max Verstappen en conférence de presse. "Je pense que ça résume un peu cette saison."

Le nouveau Champion du monde est également revenu sur la relance polémique de la course dans le dernier tour : "Je voyais qu'il avait du mal à mettre en température les pneus durs, et j'avais du grip, donc je pouvais rester relativement proche. Et bien sûr, avec les pneus tendres, j'avais clairement plus de grip. Mais il y avait encore deux très longues lignes droites après le virage 5, où il y a une possibilité de revenir. C'était très serré entre nous."

Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, s'est montré plutôt serein quant à l'issue de l'enquête en course. "Nous sommes déçus qu'il y ait une réclamation, mais nous faisons confiance à la FIA."

"Ils ont absolument pris la bonne décision", a ajouté le Britannique au micro de Sky Sports. "Les circonstances sont difficiles pour les commissaires, nous leur mettons tous la pression mais ils ont pris la bonne décision."