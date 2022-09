Red Bull confirme négocier avec Alpine pour Gasly

Ne cessant de s'épaissir depuis la semaine dernière, date à laquelle nous vous révélions cette piste privilégiée par Alpine, l'hypothèse d'un départ de Pierre Gasly pour rejoindre l'écurie française se renforce encore ce vendredi. Dans le paddock de Zandvoort, Helmut Marko n'a pas éludé la question et a confirmé l'existence de négociations. Red Bull a posé ses conditions pour libérer le pilote tricolore de sa dernière année de contrat chez AlphaTauri, mais elles "ne sont pas encore remplies" par la structure d'Enstone.

"J'ai dit que l'on avait un contrat valable pour 2023, mais dans le même temps, il y a des discussions", reconnaît le conseiller spécial de Red Bull auprès de Sky Germany. "Si nos conditions sont remplies, on ne fera pas obstacle à Gasly. Ce serait un rêve devenu réalité pour lui de piloter pour une écurie d'usine française. Mais toutes les conditions ne sont pas encore remplies."

Red Bull travaille donc bel et bien sur un scénario sans Pierre Gasly au sein de l'équipe AlphaTauri en 2023. Une écurie au sein de laquelle le Français est à ce jour le seul confirmé, ce qui n'est pas le cas de Yuki Tsunoda pour une éventuelle troisième saison à Faenza. "On y a déjà pensé", assure Helmut Marko quant à la suite à donner pour son équipe italienne. "Mais on ne veut pas encore l'annoncer. On a du monde dans le Junior Team qui a la Super Licence."

Car Red Bull privilégie la piste interne, tout en s'intéressant bel et bien à celle menant à Colton Herta, aujourd'hui engagé en IndyCar mais également lié à McLaren… qui vient de s'assurer définitivement les services d'Oscar Piastri. "On n'en n'est pas encore là non plus", temporise Helmut Marko. "Mais l'Amérique est un marché important. On a suivi tout cela de près, si l'on parle de la même personne. Il a déjà fait des essais en Formule 1, il a été bon. Je ne veux pas entrer dans les détails. Attendons de voir comment les choses vont évoluer."

En revanche, la possibilité de recruter Mick Schumacher, sur le départ de la Ferrari Driver Academy, n'est clairement pas d'actualité dans le giron autrichien : "Non, ce n'est pas un sujet pour nous. Il est, ou était, junior Ferrari. C'est pourquoi on n'a jamais traité avec Mick Schumacher. On a notre propre programme. On préfère évidemment les gens de chez nous."

Avec Christian Nimmervoll