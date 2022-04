Red Bull donne des détails sur ses défaillances de Bahreïn

Red Bull a subi au Grand Prix de Bahreïn inaugural une double défaillance qui lui a coûté cher. Alors qu'à la faveur du Safety Car Max Verstappen était en position de se battre pour la tête de la course face à Charles Leclerc et que Sergio Pérez pouvait éventuellement prétendre au podium face à Carlos Sainz, les deux hommes ont dû abandonner dans les ultimes instants, ce qui a offert un doublé à la Scuderia Ferrari et un podium inespéré à Lewis Hamilton.

Comme nous vous le rapportions hier, il avait toujours été clair pour Red Bull que les deux incidents étaient en réalité liés par un même problème qui s'est manifesté différemment en raison du moment où ses effets se sont fait ressentir. Pour le Champion du monde en titre, la voiture a simplement ralenti fortement alors qu'il se trouvait dans une ligne droite, tandis que le Mexicain est parti en tête-à-queue dans le premier virage de la dernière boucle, quand son unité de puissance s'est brusquement arrêtée.

Ce vendredi, à quelques heures du début de la seconde manche de la saison, le Grand Prix d'Arabie saoudite, l'écurie autrichienne a, par la voie d'un court communiqué, donné finalement plus de détails sur ce qui s'est mal passé à Sakhir. "Les deux voitures ont souffert d'un manque de pression de carburant le week-end dernier", confirme-t-elle ainsi. "La bonne quantité de carburant se trouvait à bord des deux voitures, mais un vide a empêché les pompes d'aspirer le carburant et de le distribuer au moteur. Nous avons pris les mesures nécessaires pour corriger ce dysfonctionnement et nous ne prévoyons aucun problème ce week-end."

Le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, avait rapidement pointé l'hypothèse d'un problème lié aux pompes à carburant après la course, dans l'attente de plus amples analyses. Toutefois, les incertitudes sur le sujet et la communication parcimonieuse de la firme avaient conduit à la propagation de rumeurs, notamment la principale qui suggérait que, se sachant déjà largement au-dessus du poids minimum, Red Bull avait fait le choix de ne pas mettre la carburant pour une distance de course complète dans les réservoirs de ses monoplaces. C'est ce qui motive d'ailleurs la précision sur la quantité d'essence présente dans les réservoirs. Il faut préciser que cette théorie était tout de même difficile à accréditer du fait de l'assez longue période de Safety Car qui avait précédé ces défaillances.