Même s'il n'est pas présent sur la grille de départ cette saison, Nico Hülkenberg conserve un pied en Formule 1. À la suite de trois remplacements effectués l'an passé chez Racing Point, l'Allemand occupe de nouveau le poste de pilote de réserve de l'écurie, renommée Aston Martin. Pourtant, les choses auraient pu être très différentes en 2021. Interrogé dans le cadre de l'émission Formula 1 Café de Ziggo Sport, Hülkenberg a révélé qu'il était en contact avec Red Bull en 2020.

Alors qu'Alexander Albon ne cessait de décevoir son employeur, Red Bull a pris contact avec plusieurs pilotes, dont l'ancien pensionnaire de Renault, pour rejoindre Max Verstappen en 2021. Finalement, la victoire de Sergio Pérez au Grand Prix de Sakhir a fini par convaincre l'écurie et le Mexicain a été retenu aux dépens de Hülkenberg.

"C'était tout au long de la deuxième moitié de l'année dernière", se rappelle l'Allemand au sujet de ses discussions avec Red Bull. "[Les discussions] se sont arrêtées lorsque [Pérez] a commencé à vraiment bien piloter lors des dernières courses. Après sa victoire à [Bahreïn], c'était vraiment terminé."

"Je ferais mieux de ne pas regarder [Pérez courir], sinon je vais me mettre à pleurer", plaisante-t-il. "Je n'y pense pas tant que ça."

En plus de son rôle de réserviste au sein d'Aston Martin, Hülkenberg pourrait également être appelé à effectuer un remplacement chez Mercedes. Les chances de voir l'Allemand dans la monoplace noire sont toutefois très minces puisque Mercedes dispose déjà de ses propres réservistes, Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne, tous deux pilotes de la marque à l'étoile en Formule E.

"Mercedes n'est en fait qu'une petite partie de mon travail", continue Hülkenberg. "Cela ne concerne que quelques courses. Stoffel et Nyck roulent en Formule E et en WEC donc, parfois, ils ne sont pas disponibles. Dans ces situations, c'est moi qui suis le gars à appeler."

Enfin, les journalistes de Ziggo Sport ont évoqué le début de saison très difficile de Sebastian Vettel sous ses nouvelles couleurs, celles du British Racing Green d'Aston Martin. Les mauvaises performances du quadruple Champion du monde pourraient-elles pousser l'équipe à le remplacer par un autre pilote allemand ? "Non, je ne le pense pas", répond Hülkenberg. "Je pense que [Vettel] va finir la saison, il y a encore des choses à faire. Cela prendra du temps, il ne se sent pas encore très bien et on peut le voir sur la feuille des temps. Mais bon, je ne suis pas celui qui prend les décisions."