Red Bull dans le dur et encore loin du compte à Zandvoort

La première journée d'essais libres a été plus délicate que prévu pour Red Bull Racing, qui n'a fait aucune apparition aux trois premières places lors des deux séances vendredi à Zandvoort. Sur le tracé du Grand Prix des Pays-Bas, la RB18 est loin d'être dominatrice comme elle a pu l'être à Spa-Francorchamps quelques jours plus tôt.

Il faut dire que la journée a mal débuté pour Max Verstappen qui, après quelques tours seulement, a dû mettre pied à terre en EL1 à cause d'un problème de boîte de vitesses. Sergio Pérez s'est contenté du septième chrono puis, dans l'après-midi, le Mexicain a terminé hors du top 10 et le Champion du monde en titre seulement huitième, se plaignant de problèmes d'équilibre.

Les deux hommes tiraient vendredi soir un bilan loin d'être satisfaisant, avec tout de même l'espoir de trouver une manière de rétablir la situation pour la suite du week-end. "Je pense que, globalement, on n'est pas aussi satisfaits qu'en Belgique", admet Sergio Pérez. "Il y a donc des choses que l'on doit analyser et il faut faire les bons choix pour être dans le match en qualifications."

Max Verstappen estime que la première séance perdue a forcément joué un rôle dans son mauvais début de week-end puisqu'il n'a pas pu travailler comme il le voulait sur le pneu tendre. "Avec le pneu dur, on ne peut pas vraiment dire quel est l'équilibre car on a si peu d'adhérence avec", précise-t-il. "On avait une séance de retard, donc on est arrivés en EL2 avec un équilibre qui n'était pas génial. Mais en une heure de séance, on ne peut pas beaucoup changer la voiture."

Le leader du championnat a terminé à près de sept dixièmes de la référence établie dans l'après-midi par Charles Leclerc. "Franchement, en pilotant, je n'étais pas vraiment surpris lorsque j'ai vu la différence de chrono", admet le Néerlandais. "Il y a beaucoup de choses que l'on peut améliorer."

Bien que décevante, la situation de Red Bull à ce stade n'est pas encore alarmante, avant une journée de samedi qui s'annonce cruciale pour parvenir à rétablir la situation. L'écurie de Milton Keynes doit régler à la fois ce souci d'équilibre, mais également celui d'une surchauffe pneumatique trop prononcée sur les deux monoplaces, qui rappelons-le sont équipées d'un plancher différent.

"On n'avait pas suffisamment d'adhérence, l'équilibre n'était pas suffisamment bon et les températures étaient trop élevées", résume auprès de Motorsport.com Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull. "Sincèrement, Pérez avait les mêmes problèmes. Donc on doit en premier lieu régler les choses sur notre voiture, et ensuite on pourra discuter des performances individuelles."

