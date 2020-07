Pour Red Bull, l'écart avec Mercedes "n'est pas insurmontable"

Red Bull Racing a tout tenté pour se hisser au niveau de Mercedes le week-end dernier, mais Max Verstappen a dû se résoudre à ne pas pouvoir jouer plus que le podium. Certes la perte d'éléments aérodynamiques lui a peut-être coûté la deuxième place, mais la victoire était quoi qu'il en soit hors de portée, et l'écurie sait qu'elle doit redoubler d'efforts si elle veut inverser au plus vite la situation.

"Vous pouvez voir aussi bien que moi où nous sommes plus lents que Mercedes, et c'est un peu partout", concède Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull Racing. "Nous avons donc un peu de travail à faire. Il semble que leur moteur soit assez puissant, que leur voiture soit forte. Ce sera un défi difficile de les rattraper, mais nous allons voir si nous pouvons le faire. Ce n'est pas insurmontable, ce n'est pas impossible."

Malgré un mélange de satisfaction et frustration après la troisième place de Verstappen et la quatrième d'Alexander Albon dimanche dernier, Red Bull veut voir le verre à moitié plein quant à la direction prise avec la RB16.

"Nous avons pris beaucoup de temps pour passer la voiture en revue", précise Monaghan. "Tout ne sera pas visible. La semaine dernière, nous en avions une sur le bas-côté au dixième tour, et l'autre qui s'est mise à toussoter en fin de course. Et cette semaine, nous avons couru sans avoir besoin de protéger ou résoudre quoi que ce soit d'important. C'est une énorme satisfaction et une grande récompense pour tous ceux qui y ont contribué."

"Les évolutions aérodynamiques étaient nombreuses, il y a eu de nouveaux tests le vendredi, toutes les pièces étaient là. Et nous avons réussi à en avoir pour plus de deux voitures, ce qui constitue un effort phénoménal de la part de tout le monde. Ces efforts ont été récompensés avec une troisième et une quatrième place. Je pense qu'il y a une hiérarchie des équipes qui commence à être claire."

Red Bull se devait de marquer des points importants après son zéro pointé du premier week-end à Spielberg. Les deux abandons avaient été causés par des problèmes électriques, dont l'un sur l'unité de puissance d'Albon, et il a fallu réagir vite.

"C'est bien pour tous les efforts monumentaux qui ont été déployés afin de revoir la spécification de la voiture", insiste Monaghan. "Honda a fait un travail remarquable, comme tout le monde chez Red Bull Racing. C'est le point culminant de nos efforts. C'est bien d'être sur le podium, c'est une belle récompense pour Max, qui a fait une sacrée bonne course."