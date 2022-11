Red Bull va enquêter après deux arrêts au stand ratés

Des dix équipes de la grille, Red Bull se distingue assez nettement pour ses performances lors des arrêts au stand. L'équipe autrichienne détient par ailleurs le record absolu dans cet exercice, avec un changement de pneus effectué en 1,82 seconde lors du Grand Prix du Brésil 2019.

Il a été donc surprenant de voir la machine s'enrayer au Grand Prix de Mexico, avec un mauvais arrêt pour Sergio Pérez. En lutte avec Lewis Hamilton pour la deuxième place, le régional de l'étape a dû composer avec une immobilisation de 5,3 secondes qui a eu des conséquences majeures par la suite puisque Pérez n'a pas réussi à se rapprocher suffisamment du pilote Mercedes pour entrer dans la zone d'activation du DRS.

Et il ne s'agit pas là d'une erreur exceptionnelle puisque le dimanche précédent, à Austin, Red Bull a bien failli laisser filer la victoire lorsque Max Verstappen est resté immobilisé sur son emplacement pendant 11,1 secondes, ce qui a permis au même Hamilton de prendre les commandes et mener la course jusque dans les ultimes kilomètres.

Ces deux erreurs à la chaîne poussent l'équipe à agir. Christian Horner, le directeur d'équipe, a ainsi assuré que a structure de Milton Keynes chercherait des réponses à ce qui ralentit ces arrêts dernièrement.

"Sans le problème lors de l'arrêt au stand, je pense que Checo [Pérez] aurait pris le dessus sur Lewis", a déclaré le Britannique. "Nous devons enquêter sur ce qui a causé ça. On dirait que l'écrou s'est coincé, ou alors qu'il ne s'est pas desserré correctement."

"Ça a été un beau rattrapage de sa part. Son rythme était très bon, mais pas assez pour être en mesure de dépasser Lewis. Malheureusement, il était 0,03 seconde [au-dessus de la limite] quand il a voulu activer le DRS, donc il n'était pas tout à fait à portée."

McLaren sous les deux secondes

À l'inverse, McLaren s'est illustré pour de bonnes raisons au Mexique. Lors de l'arrêt au stand de Daniel Ricciardo, qui a troqué des pneus mediums pour des gommes tendres, l'immobilisation n'a duré que 1,98 seconde au total. Il s'agit-là du premier arrêt effectué sous la barre des deux secondes, une performance d'autant plus impressionnante que la F1 est passée à des roues 18 pouces, plus lourdes, cette saison.