Red Bull prévoit des évolutions pour la RB16B dès Imola

Bien que Max Verstappen ait été battu pour la victoire lors de la manche d'ouverture de la saison 2021 de F1 par Lewis Hamilton sur Mercedes, Red Bull pense que le rythme affiché tout au long de l'épreuve de Sakhir le place en position de pouvoir sérieusement prétendre au titre. Alors que l'écurie allemande craint que la structure autrichienne ait déjà l'avantage en termes de vitesse, Milton Keynes prévoit un plan agressif au niveau des évolutions qui vont être apportées pour améliorer les performances de la RB16B.

L'ingénieur en chef de Red Bull, Paul Monaghan, a ainsi déclaré : "Certains développements sont déjà dans les tuyaux pour Imola, d'autres pour les courses suivantes, donc c'est maintenant une lutte sur deux fronts. Nous avons besoin que cette voiture soit posée sur le sol, qu'elle fonctionne et qu'elle ne nous cause aucun problème."

"Nous allons ajouter autant de performance que possible sur la voiture d'ici Imola. Notre destin est entre nos mains et nous ne pouvons pas influencer ce que Mercedes, McLaren, Ferrari et tous les autres veulent faire. Donc nous devons rester concentrés."

Mercedes affirme que ses données montrent que la Red Bull ne souffre d'aucune faiblesse par rapport à la W12, Verstappen étant particulièrement rapide dans les sections à haute vitesse du circuit de Sakhir le week-end dernier. Mais malgré la situation qui semble favorable, Red Bull pense qu'il y a encore de la place pour des gains et ne veut pas se contenter de rester sans rien faire.

Monaghan d'ajouter : "Nous avons identifié certains domaines dans lesquels la voiture peut être améliorée et nous nous concentrons sur ceux-ci. Nous ne pouvons pas influencer ce que les autres font, donc nous devons la développer, nous devons rendre sa fiabilité parfaite."

"Il ne s'agit pas d'aller à Imola et d'inscrire une victoire au tableau en se disant 'oh, nous sommes Champions du monde' ; cela n'arrivera pas. Ce sera un long combat pendant une longue saison, et ce n'est pas gagné ou perdu [à Bahreïn]."

"Il y a un sentiment de déception dans le garage, qui est ressenti par tous, mais nous avons une voiture rapide, nous avons un duo de pilotes fantastique, nous avons une bonne équipe et tout le monde est conscient que nous allons nous battre jusqu'au bout."

