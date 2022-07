Red Bull : L'expérience de Verstappen le rend "complet"

Avec six victoires en neuf Grands Prix, Max Verstappen est confortablement installé en tête du championnat, le pilote Red Bull comptant 46 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez. Le dernier succès du Néerlandais, au Grand Prix du Canada, a été décroché au terme d'une lutte difficile face à Carlos Sainz. Le pilote Ferrari a appliqué une pression constante lors des 15 derniers tours, forçant son rival à rendre une copie parfaite pour conserver la première place.

La performance de Verstappen a laissé sans voix plus d'un, dont Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull. "Pour moi, c'était incroyable de ne pas faire une seule ou même la plus petite erreur sous ce genre de pression", a confié l'Autrichien à Motorsport.com.

Impressionné par cette prestation, Marko l'explique par le gain d'expérience de Verstappen et la place au-dessus du Grand Prix d'Espagne 2016, première victoire du Néerlandais (alors âgé de 18 ans) en ayant tenu tête à Kimi Räikkönen pendant de nombreux tours également.

"Il y avait à peu près le même nombre de tours à parcourir [au GP d'Espagne 2016] mais à l'époque, Max n'était pas aussi expérimenté qu'aujourd'hui et je pense que la Ferrari à Barcelone en 2016 n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui", a ajouté Marko. "La Ferrari était plus rapide que nous [à Montréal], surtout dans le deuxième secteur. Mais heureusement, [Verstappen] a géré. Sainz a fait deux ou trois petites erreurs à l'épingle mais le fait de rester aussi serein sous une immense pression m'impressionne beaucoup."

Quant au directeur d'équipe, Christian Horner, il a lui aussi évoqué l'expérience de Verstappen, estimant que celle-ci, renforcée par les succès décrochés en 2021, avait permis au Champion du monde en titre d'atteindre un excellent niveau.

"Il a fait d'excellentes courses sous la pression l'an dernier", a-t-il affirmé. "Je pense à des courses comme Austin. Je pense qu'il est simplement très bon sous la pression. Nous l'avons vu beaucoup de fois cette année : Miami, Bakou, etc. Il a simplement plus d'expérience et c'est un pilote très complet."

Propos recueillis par Ronald Vording