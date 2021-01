Red Bull explique le timing de sa photo avec Sergio Pérez

Red Bull a eu le sentiment qu'il fallait changer son duo de pilotes et qu'Alexander Albon n'avait pas démontré suffisamment de régularité dans ses performances pour conserver son baquet. Celui-ci a donc été attribué à Sergio Pérez pour la saison prochaine. Les deux pilotes ont été informés de cette décision le vendredi suivant le Grand Prix d'Abu Dhabi, et très peu de temps avant que l'annonce ne soit communiquée officiellement aux médias.

La situation n'a pas manqué d'alimenter la polémique, en raison d'une photo sur laquelle on pouvait voir Christian Horner et Helmut Marko entourant Sergio Pérez. Cette photo, le directeur de l'écurie Red Bull Racing l'avait lui-même postée sur son compte Instagram le jour de l'officialisation du recrutement de son nouveau pilote. Mais le décor évoquant pour les plus avisés un cliché pris à l'hôtel du circuit d'Abu Dhabi avait suscité les doutes quant au véritable timing de la décision. D'autant que Pérez portait les mêmes habits que sur une autre photo, prise après la course de Yas Marina lors d'un échange de casque avec Sebastian Vettel.

"Une photo n'a rien à voir avec un contrat signé", corrige Helmut Marko dans une interview accordée à Motorsport.com. "C'était une rencontre entre nous et à ce moment-là, rien n'était défini à 100%. Nous avons pris une photo au cas où ce serait définitif. De nos jours, les signatures peuvent se faire de manière électronique."

Cette photo a-t-elle été prise le dimanche du Grand Prix d'Abu Dhabi ou le lendemain ? "Franchement, je ne me souviens plus exactement", répond Helmut Marko. "C'était un week-end tourmenté. Et il y a eu cette opportunité car, après tout, nous n'étions pas autorisés à quitter l'hôtel en raison des restrictions liées au COVID-19."

Helmut Marko admet que Red Bull espérait que le lieu de la photo ne serait pas découvert, mais la situation très anecdotique tend plutôt à amuser l'Autrichien. "Pérez portait le même t-shirt que lors de son échange de casque avec Vettel", sourit-il. "C'est ça qui nous a trahis, plus que les rideaux [de l'hôtel]."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll