Les Red Bull en F1 depuis 2005

La Red Bull RB18 qui vient d'être présentée (en réalité, elle sera sans doute officiellement visible aux essais hivernaux de Barcelone) est comme son nom l'indique la 18e monoplace conçue par l'écurie Red Bull Racing depuis ses débuts en Formule 1. Le géant autrichien de la boisson énergisante fut d'abord un sponsor (parfois même sponsor titre) de l'écurie Sauber dans les années 1990 et 2000 avant de se lancer à partir de 2005 dans le grand bain en devenant un constructeur à part entière, au travers du rachat de l'écurie Jaguar acté en 2004.

Se faisant d'abord remarquer par son style et sa communication détonnant dans le monde guindé de la F1, Red Bull attire à partir de 2006 Adrian Newey. L'arrivée du directeur technique responsable de la création de certaines des monoplaces les plus remarquables des années 80-90 et même de l'Histoire de la discipline est une déclaration d'intentions claire.

En dépit de coups d'éclats, Red Bull connaîtra l'étrange sentiment de voir la première victoire de son histoire de constructeur tomber dans l'escarcelle de... Toro Rosso, son junior team. Mais la saison 2009 et son changement réglementaire vont redistribuer les cartes et changer drastiquement la hiérarchie. Exit McLaren et Ferrari qui avaient lutté jusqu'au bout pour les titres 2007 et 2008, Brawn et Red Bull sont les nouvelles structures dans le vent. Certes, la saison 2009 est un échec car les lauriers sont récoltés par l'équipe de Ross Brawn, mais les fondations de Red Bull sont bien plus solides que l'équipe alors rachetée par Mercedes.

La philosophie mise en place par Newey à partir de la RB5, aidée par un moteur Renault s'adaptant aux exigences du technicien britannique, va permettre à l'écurie de Milton Keynes de régner sur la discipline entre 2010 et 2013, remportant tous les titres de la fin de l'ère du V8 atmosphérique, même si dans les faits les saisons 2010 et 2012 ont été particulièrement disputées pour Sebastian Vettel.

En revanche, le tournant de l'ère du V6 turbo hybride sera raté, tout à la fois par Renault que par Red Bull. Toutefois l'équipe grappillera d'abord çà et là des victoires, avec Daniel Ricciardo et Max Verstappen, mais jamais assez pour être un réel concurrent pour l'ogre Mercedes. Après une fin de relation tendue avec le motoriste français, l'équipe est passée aux unités de puissance Honda à partir de 2019. Continuant sur un cycle ascendant, la structure a tiré parti du gel partiel des châssis l'an passé pour s'offrir une chance quasi inespérée de jouer dans la cour de la marque à l'étoile ; même si cela a été au prix d'une dernière course polémique, Verstappen a arraché le premier titre mondial de l'équipe depuis 2013, chez les pilotes.

Toutes les Red Bull de l'Histoire de la F1

Cliquez sur les flèches de chaque côté des photos ci-dessous pour passer aux suivantes.

2005 : Red Bull Racing RB1, à moteur Cosworth 1 / 18 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : David Coulthard, Christian Klien, Vitantonio Liuzzi 2006 : Red Bull RB2, à moteur Ferrari 2 / 18 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : David Coulthard, Robert Doornbos, Christian Klien 2007 : Red Bull RB3, à moteur Renault 3 / 18 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : David Coulthard, Mark Webber 2008 : Red Bull RB4, à moteur Renault 4 / 18 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : David Coulthard, Mark Webber 2009 : Red Bull RB5, à moteur Renault 5 / 18 Photo de: LAT Images Pilotes : Sebastian Vettel, Mark Webber 2010 : Red Bull RB6, à moteur Renault 6 / 18 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Sebastian Vettel, Mark Webber 2011 : Red Bull RB7, à moteur Renault 7 / 18 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Pilotes : Sebastian Vettel, Mark Webber 2012 : Red Bull RB8, à moteur Renault 8 / 18 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotes : Sebastian Vettel, Mark Webber 2013 : Red Bull RB9, à moteur Renault 9 / 18 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Sebastian Vettel, Mark Webber 2014 : Red Bull RB10, à moteur Renault 10 / 18 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel 2015 : Red Bull RB11, à moteur Renault 11 / 18 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo 2016 : Red Bull RB12, à moteur TAG-Heuer (Renault) 12 / 18 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Max Verstappen 2017 : Red Bull RB13, à moteur TAG-Heuer (Renault) 13 / 18 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotes : Daniel Ricciardo, Max Verstappen 2018 : Red Bull RB14, à moteur TAG-Heuer (Renault) 14 / 18 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Pilotes : Daniel Ricciardo, Max Verstappen 2019 : Red Bull RB15, à moteur Honda 15 / 18 Photo de: Erik Junius Pilotes : Alexander Albon, Pierre Gasly, Max Verstappen 2020 : Red Bull RB16, à moteur Honda 16 / 18 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotes : Alexander Albon, Max Verstappen 2021 : Red Bull RB16B, à moteur Honda 17 / 18 Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotes : Max Verstappen, Sergio Pérez 2022 : Red Bull RB18 (livrée), à moteur Red Bull (Honda) 18 / 18 Photo de: Red Bull Content Pool Pilotes : Max Verstappen, Sergio Pérez