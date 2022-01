Red Bull : "Quand Ferrari va nous écraser à la première course…"

La saison 2021 de Formule 1 nous a gratifiés d'une lutte pour le titre palpitante entre Lewis Hamilton et Mercedes d'une part et Max Verstappen et Red Bull Racing d'autre part, ce jusqu'au tout dernier tour de la campagne. Mais quelles en seront les conséquences en 2022 ?

Ces deux top teams ont forcément consacré des ressources supplémentaires à leur bataille, malgré l'importance du développement lié à l'arrivée de la nouvelle réglementation technique de 2022. Et si Ferrari s'attend à ce qu'ils restent aux avant-postes, les principaux concernés n'en sont pas convaincus pour autant.

"Quand Ferrari va débarquer avec la voiture la plus rapide et va nous écraser à la première course, il faudra dire que c'était probablement le cas", indiquait Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, en fin de saison dernière, quant à savoir si la course au titre a entravé Red Bull pour 2022. "Mais je pense que nous savions tous que de grands changements réglementaires arrivent pour 2022, et nous avons appliqué nos ressources en conséquence."

"Je suis sûr que chaque équipe a fait ce qu'elle trouvait judicieux, et cela a mis de la pression sur l'organisation, certainement. Mais c'est là que j'ai trouvé l'équipe exceptionnelle, car maintenir un rythme de développement sur une nouvelle réglementation en restant concentré sur la voiture de l'an prochain a demandé un effort monumental. Le dévouement montré par toute l'équipe, à travers l'écurie, est phénoménal."

"Mais nous ne verrons ça qu'à notre retour dans quelques mois, avec des voitures complètement nouvelles. Elles ont l'air différentes, elles vont procurer une sensation différente, elles vont rouler différemment. Qui aura raison, qui aura tort ?"

Quant à Toto Wolff, qui est à la tête de l'écurie Mercedes AMG F1, il ne manquait pas de souligner qu'en vertu de la nouvelle règle de handicap aéro, les autres écuries ont pu effectuer plus de tests en soufflerie et en CFD – bien que le contraste avec McLaren, troisième l'an passé, soit moindre : ce sont Alfa Romeo, Haas et Williams qui en bénéficient le plus.

"Nous opérons tous sous le même plafond financier, et ces concepts sont très nouveaux", commentait Wolff. "Puis ce qui a été mis en place, c'est la réglementation aérodynamique, où les équipes ont droit à un peu plus [de tests] selon leur classement au championnat [si elles sont moins bien placées]."

"Il est donc tout à fait possible que des équipes qui ne jouaient pas le titre mondial cette année, que ce soit Ferrari, McLaren, Aston Martin ou Alpine, soient capables de trouver les concepts intelligents, parce qu'ils feront bien plus de runs [aéro] que tous les autres (sic), et de simplement faire les choses à la perfection. Je pense que nous devons nous attendre à une bataille pour le titre et pour les victoires bien plus serrée qu'avant, et c'est enthousiasmant."

Propos recueillis par Jonathan Noble