Red Bull fête le titre de Verstappen à Milton Keynes

Max Verstappen peut désormais pleinement savourer. Sacré dimanche dernier au terme du Grand Prix d'Abu Dhabi, le nouveau Champion du monde de Formule 1 a regagné l'Europe mercredi, au lendemain d'une ultime séance d'essais à Yas Marina pour travailler sur les futurs pneus Pirelli 2022.

Le Néerlandais s'est rendu à Milton Keynes, sur le Red Bull Racing Technology Campus où se trouve l'usine de l'écurie autrichienne. Il y a été fêté en héros et a pu célébrer avec tous les membres de l'équipe la consécration intervenue au terme d'une année intense et d'un duel historique face à Lewis Hamilton et Mercedes.

Arrivé à bord d'une Honda NSX de couleur orange, au milieu de fumigènes... orange, Max Verstappen a été accueilli devant l'usine par le directeur Christian Horner et par le directeur technique Adrian Newey.

Cette journée était une première étape dans les festivités du titre, qui se poursuivront ce jeudi, à Paris cette fois. Max Verstappen est attendu en fin de journée pour le traditionnel gala de fin d'année de la FIA, lors duquel il recevra officiellement le trophée de Champion du monde.

