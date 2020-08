Red Bull a "une grande confiance" en Albon malgré ses difficultés

Depuis le début de la saison 2020, Alexander Albon peine à se mettre au niveau de performance de Max Verstappen et met en avant pour l'expliquer une Red Bull RB16 "nerveuse" qui lui pose problème. Le Thaïlandais a enregistré en Espagne son meilleur résultat en qualifications depuis le Grand Prix d'Autriche inaugural, avec une sixième place sur la grille. Mais il n'a pu franchir la ligne d'arrivée qu'au huitième rang, après avoir échoué à surprendre les Racing Point devant lui et avoir été placé sur une stratégie risquée qui l'a vu perdre deux positions supplémentaires au fil de la course, face à Carlos Sainz et Sebastian Vettel.

Après l'épreuve, Albon reconnaissait avoir particulièrement peiné à "maintenir ses pneus en vie" lors de ses trois relais. Quand il a été demandé à Christian Horner, notamment après le premier arrêt prématuré pour chausser des pneus durs, qui n'ont pas vraiment montré qu'ils étaient performants au cours du week-end, si le pilote avait été quelque peu laissé pour compte par Red Bull Racing en raison de cette stratégie, il estimait que ce n'était pas le principal souci.

"Le problème a été qu'Alex n'avait pas un bon équilibre sur la voiture", a expliqué le dirigeant britannique. "Quand l'équilibre n'est pas là avec les trois types de gommes, [cela veut dire] qu'il les use incroyablement vite. Rouler dans l'air sale pendant une grande partie de la course, cela ne fait que manger les pneus. Nous n'avions aucune longévité sur nos relais, qu'il s'agisse des durs, des tendres [ou] des mediums [...] Ça a été très frustrant pour lui."

Alors que Verstappen est second du championnat pilotes après être monté à cinq reprises consécutivement sur le podium, série en cours, Albon est lui sixième, avec moins de la moitié des points de son leader. Dans le contexte où les problèmes du #23 sont comparés avec ceux de Pierre Gasly en début d'année 2019 chez Red Bull également, Horner assure que l'équipe "en fait énormément" pour aider Albon à traverser cette phase.

"[Nous allons] dans le simulateur, on se penche sur les caractéristiques, le style de pilotage entre les deux voitures, [en se demandant] pourquoi Max est capable de tirer plus de la voiture. Nous avons renforcé l'aspect ingénierie de ce côté du garage, et il y a une grande confiance envers Alex. Comme il l'a démontré à Silverstone, il a la capacité d'être un pilote très rapide. Tout cela n'a pas de sens pour lui en ce moment, nous devons essayer de l'aider à traverser cette épreuve. La voiture est difficile à piloter pour l'instant, mais avec du temps et quelques améliorations de notre côté, nous parviendrons à l'aider à la traverser."