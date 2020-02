Red Bull et Honda visent une saison sans pénalité moteur

Après une première année de collaboration prometteuse, marquée par des progrès évidents du côté du motoriste, le tandem Red Bull-Honda veut franchir un cap pour s'installer comme un challenger sérieux face à Mercedes. Lors de la première semaine d'essais hivernaux à Barcelone, la RB16 a déjà envoyé des signaux positifs, avec de nombreux kilomètres accumulés et un rythme ayant eu tendance à confirmer les ambitions de l'écurie de Milton Keynes. Outre la performance, il va falloir s'assurer de la fiabilité de l'unité de puissance Honda et l'objectif sur ce point est clair : après avoir passé un hiver où les kilomètres au banc d'essais ont été plus importants que jamais, entrer dans le cadre réglementaire des trois moteurs par pilote et par saison semble du domaine du possible. Loin, si loin des 23 V6 utilisés par Honda lors de la saison de son retour en 2015 !

Directeur général de Honda F1, Masashi Yamamoto confirme que l'idée est de disputer la saison 2020 sans avoir à dépasser le quota. "C'est notre programme, et nous allons donc essayer de respecter cette allocation sans pénalité", précise-t-il à Motorsport.com. "Nous étions plutôt compétitifs en deuxième partie de saison dernière. La fiabilité était également très bonne. Nous avons donc essayé de continuer avec cette fiabilité tout en trouvant davantage de puissance. C'était notre priorité."

Si l'objectif est d'être capable de respecter le quota réglementaire, la perspective de l'enfreindre moyennant des pénalités n'est pas totalement exclue. Il s'agit d'une éventualité qui sera exploitée en fonction des circonstances. "Nous ne prévoyons pas de quatrième moteur pour le moment", explique Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Le plan, c'est d'y aller avec trois. Si ça devient un calendrier à 21 Grands Prix, ça rendra évidemment les choses légèrement plus simples. Si nous devions en utiliser un quatrième, il faudrait le faire au bon endroit pour en minimiser l'incidence. Nous serons toujours en quête de la performance avant tout le reste."

L'optimisme perçu l'est également parce que les données issues du travail de Honda ont de quoi rassurer. Dans les rangs de l'écurie autrichienne, on se réjouit également du travail d'intégration du bloc moteur dans la RB16, qui s'est considérablement amélioré.

"La corrélation entre ce que nous voyons en piste et le banc d'essais semble taper en plein dans le mille", explique le directeur de Red Bull Racing. "De ce côté, c'est aussi encourageant. C'est toujours facile de se laisser griser par la feuille des temps, surtout lors des premiers essais. Ça va bouger d'ici Melbourne, j'en suis certain. Nous avons connu un bon hiver. L'année dernière était la première avec Honda, nos relations ont évolué, se sont renforcées au fil de l'année et de l'hiver. Tout ce package est davantage intégré. Toute l'équipe a fait un formidable travail pour faire cette voiture. Nous arrivons [aux essais hivernaux] avec plus de kilomètres que jamais auparavant au banc d'essais. La fiabilité est là d'emblée en quittant le stand et les retours des pilotes jusqu'à présent sont encourageants."

Propos recueillis par Ronald Vording et Jonathan Noble

