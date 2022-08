Red Bull et Honda prolongent leur association jusqu'en 2025

La relation entre Red Bull Racing et Honda n'est pas tout à fait terminée. Le motoriste a certes annoncé son retrait de la Formule 1 en 2021 et les moteurs turbo hybrides exploités par Red Bull Racing et AlphaTauri cette saison portent la mention "Red Bull Powertrains", toutefois Honda a accepté de garder un pied en catégorie reine jusqu'à la fin de la saison 2025 en continuant à aider Red Bull dans la fabrication et l'exploitation de ses moteurs.

Honda devait exceptionnellement prêter main forte au taureau rouge en 2022 avec la location de sa propriété intellectuelle, Red Bull ayant prévu à l'origine de reprendre l'opération et de diriger seul son propre département moteur. Mais puisque son attention se porte aujourd'hui sur 2026 avec un projet qui devrait être confié à Porsche, les plans de l'équipe ont été modifiés.

Ainsi, HRC, qui gère les activités de sportives de Honda, travaillera avec Red Bull jusqu'à la fin du cycle réglementaire actuel, avant l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement moteur en 2026. Une décision importante car cela signifie que Red Bull Powertrains sera officiellement considéré comme un nouvel arrivant en 2026 et pourra donc bénéficier de concessions.

"Nous avons accepté de continuer à soutenir Red Bull Powertrains en Formule 1, via HRC, à la suite de la demande de Red Bull de prolonger notre accord actuel, que HRC peut satisfaire avec ses ressources existantes", a expliqué Koji Watanabe, président de HRC. "Encore une fois, nous cherchons à nous servir de notre implication au sommet du sport automobile pour le développement des technologies et de notre personnel."

À noter qu'avec le gel des moteurs en vigueur, Honda peut continuer à consacrer des ressources à la F1 sans se lancer dans un long et coûteux programme de développement.

"Nous remercions Honda pour sa réponse positive à notre collaboration", a ajouté Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull. "Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat en F1 jusqu'à fin 2025, avec l'unité de puissance fournie par Honda. Nous avons vécu une relation fructueuse jusqu'à présent, en remportant le championnat pilotes en 2021 et en menant actuellement les championnats pilotes et constructeurs avec l'objectif de décrocher les deux titres de 2022."