Red Bull : "Leclerc semble être le grand favori" à Monaco

À l'image de ce qui s'était déjà produit il y a une semaine à Imola, aucune Red Bull n'a intégré le tiercé de tête lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Monaco. La RB20 n'est clairement pas dans son environnement préféré sur le Rocher, où les virages lents et les vibreurs lui posent notamment problème. Néanmoins, la lecture des chronos en EL2 est peut-être moins alarmante qu'elle n'en donne l'impression. C'est en tout cas ce que pense Helmut Marko, qui situe l'écurie juste derrière Ferrari.

"Ma conclusion, c'est que nous avons progressé par rapport aux EL1", estime le conseiller de Red Bull auprès de Motorsport.com. "Nous n'avons pas utilisé les modes moteur à fond aujourd'hui, donc je pense que nous sommes deuxièmes derrière Leclerc. [...] Le plus important, c'est que nous devons trouver un moyen pour que la voiture ne rebondisse pas trop et sans perdre trop d'appui aérodynamique."

L'Autrichien assure que "les modes moteur et le comportement" expliquent à eux deux l'écart d'une demi-seconde entre la Ferrari de tête et Max Verstappen. "Leclerc semble être le grand favori et il était devant à chaque tour avec trois à cinq dixièmes d'avance", insiste Helmut Marko, qui est plus optimise pour la course que pour les qualifications. "Avec la voiture que l'on a pour l'instant, ça ne suffit pas [pour la pole]. Si nous n'améliorons pas la voiture, Max a lui seul ne suffira pas."



"Ça rebondissait moins avec le réservoir plein, ce qui, je l'espère, nous donne une direction à suivre pour demain", précise-t-il. "Notre long relais était vraiment bon, même si ça n'aide pas quand on ne part pas devant ici. Mais je pense que ce long run pourrait au moins nous aider à régler le problème."

Un vendredi encore difficile pour Verstappen. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Pour le moment, Ferrari est intouchable.

Sergio Pérez, lui, dépeint une situation plus inquiétante et s'attend à un week-end difficile. "Ce sera dur", prédit-il. "Je pense que c'est très difficile de s'affranchir de nos limites pour le moment en tenue de route. Nous verrons ce que nous sommes capables de faire ce soir. Nous avons fait rouler les deux voitures un peu différemment. Je ne sais pas quels étaient les problèmes de Max. Il y a beaucoup de choses. Le rythme en long relais semble meilleur, mais c'est trop tard."

À l'instar d'Helmut Marko, le pilote mexicain estime que la Scuderia fait désormais figure d'épouvantail pour la suite du week-end monégasque.



"Je pense que pour le moment, Ferrari est intouchable", insiste-t-il. "Je pense qu'ils sont très, très forts. Quand ils ont besoin de faire un tour, ils semblent pouvoir le faire vraiment facilement, en allant vraiment vite. Et c'est bénéfique sur un tel circuit, de pouvoir faire un tour rapide quand on le veut et ne pas avoir de difficultés avec les pneus."

Propos recueillis par Ronald Vording