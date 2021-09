Red Bull veut "limiter la casse" lors des prochains GP

Monza et Sotchi, deux circuits favorables à Mercedes ? C'est ce que pense Christian Horner. La marque à l'étoile a remporté les sept Grands Prix de Russie déjà disputés en Formule 1, ainsi que cinq des sept derniers Grands Prix d'Italie, et d'après le dirigeant de Red Bull (qui n'a aucun succès à se mettre sous la dent sur ces pistes depuis le début de l'ère hybride), c'est un mauvais présage. Il est vrai que Max Verstappen s'y était qualifié à respectivement neuf dixièmes et six dixièmes de la pole position l'an passé.

Lire aussi : Red Bull estime conserver un avantage très faible sur Mercedes

L'ajustement de la réglementation technique en 2020 a toutefois rebattu les cartes, et Red Bull est désormais bien plus compétitif, y compris sur des circuits où le bolide au taureau n'était pas forcément très à l'aise précédemment. Pourtant, Horner se garde bien de tout excès d'optimisme face aux Flèches d'Argent.

"Leur voiture et leur moteur ont toujours été très compétitifs sur ces deux circuits, où nous sommes plus faibles", analyse le Britannique. "Je m'attends donc à ce qu'ils aient l'avantage pour les deux prochaines courses. Mais après, ça devrait être serré. Je l'espère, certainement. Les deux prochains week-ends, pour nous, il s'agit de limiter la casse et de tirer le maximum de la voiture."

Le son de cloche est similaire du côté des pilotes. "Nous venons ici en nous attendant à ce que Mercedes soit très, très compétitif", confirme Sergio Pérez, alors que ce week-end va être pimenté par les Qualifications Sprint. "Et vu comme toute la grille est serrée cette saison, nous pouvons voir des surprises. Je pense que les écarts vont être extrêmement serrés lors des qualifications de demain, il sera donc très important de réaliser le meilleur tour possible."

Le Mexicain sait à quel point ce facteur est crucial, lui qui a été éliminé dès la Q1 à Zandvoort. Il est néanmoins confiant, restant sur sept arrivées dans les points consécutives dans le temple de la vitesse.

"C'est sûr [que la Red Bull est plus compétitive] par rapport aux années précédentes, mais je ne suis pas sûr que ça suffise à se battre avec [Mercedes]", ajoute Max Verstappen, leader du championnat. "Cependant, avec les Qualifications Sprint, ça va être très différent ce week-end. J'espère seulement que nous avons fait notre travail avant de venir ici et que nous pourrons être très compétitifs. Mais c'est difficile de dire où nous nous situerons, je ne m'attends vraiment pas à ce que ce soit comme Zandvoort."

Victorieux sur ses terres il y a quelques jours, Verstappen n'a qu'une quasi-certitude : il n'encaissera pas de pénalité moteur stratégique à Monza, lui qui devra certainement être équipé d'une quatrième unité de puissance d'ici la fin de la saison.