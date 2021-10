Red Bull avec une livrée hommage à Honda au GP de Turquie

Red Bull Racing et AlphaTauri vont évoluer lors du Grand Prix de Turquie avec des livrées spéciales. Ce projet était prévu pour le Grand Prix à domicile de Honda, au Japon, qui aurait dû avoir lieu ce week-end mais a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. C'est donc à Istanbul que les deux écuries rendront un hommage appuyé à Honda, leur motoriste et partenaire, qui quittera officiellement la Formule 1 à l'issue de la saison.

Le changement devrait être principalement visible sur les RB16B de Max Verstappen et Sergio Pérez, qui arboreront des couleurs largement inspirées de la légendaire Honda RA 272 avec laquelle le constructeur japonais a remporté sa première victoire en F1 au Grand Prix du Mexique 1965. Chez AlphaTauri, l'aileron arrière des AT02 de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda arborera le mot "Arigato" (merci) inscrit en japonais.

"Nous voulions tous donner une chance aux fans japonais de Honda de célébrer ce partenariat couronné de succès en Formule 1 à domicile, à Suzuka", explique Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "L'épreuve ayant fait les frais de la pandémie, nous ne pouvions pas laisser passer le week-end sans rendre hommage à Honda et à ses fans incroyables. La livrée choisie pour nos voitures rend hommage à l'aventure remarquable de Honda en F1, en espérant pouvoir décrocher une nouvelle victoire avec ces couleurs légendaires ce week-end."

La Honda RA272 de 1965.

De retour en F1 en 2015 avec McLaren, Honda a connu des saisons éprouvantes avant que le contrat ne soit cassé. La firme japonaise s'est ensuite alliée à Red Bull, d'abord via AlphaTauri en 2018, puis avec l'équipe de Milton Keynes en 2019, avec de nombreuses victoires à la clé et une chance de jouer le titre cette année. Néanmoins, le motoriste a annoncé il y a un an qu'il quitterait la catégorie reine fin 2021. Red Bull récupérera la propriété intellectuelle des unités de puissance pour continuer à les exploiter dans les années à venir.

Pour l'heure, Red Bull n'a pas dévoilé les deux livrées qui seront utilisées ce week-end, à l'exception d'une vidéo laissant entrevoir quelques éléments de la robe blanche et rouge de la RB16B.