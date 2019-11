Red Bull veut "maintenir cette dynamique" pour 2020

En forte progression avant l'été, Red Bull Racing a connu un retour de trêve estivale plus compliqué, à tel point que Max Verstappen semblait être le premier à faire une croix sur des ambitions élevées pour sa fin de saison. Finalement, le Néerlandais a prouvé à Mexico puis Austin que la RB15 avait encore le potentiel pour jouer la victoire, même si à chaque fois Mercedes a décroché la timbale. Il a lui-même salué cette capacité de rebond de son équipe, estimant qu'il y avait ainsi de quoi la mettre sur les bons rails pour 2020, qui sera la deuxième année de collaboration avec Honda.

Du côté de Christian Horner, on salue également la manière dont l'équipe autrichienne s'est de nouveau hissé au niveau des meilleurs lors des deux derniers Grands Prix, avec la ferme intention de maintenir ce cap pour basculer sur le projet de la saison prochaine dans les meilleures dispositions.

"Cette année a toujours été une saison de transition, avec un nouveau motoriste", rappelle le directeur de l'écurie de Milton Keynes. "Je dois adresser tous mes compliments à Honda pour les progrès qu'ils ont réalisés cette année sur le plan de la performance. Je pense que nous avons fait de bons progrès tout au long de l'année, nous avons décroché deux victoires, nous avons signé deux pole positions même si nous sommes en réalité partis une seule fois en pole*, et nous avons été des prétendants à la victoire sur certains Grands Prix."

"À Monaco, nous étions très compétitifs. En Hongrie aussi, nous étions dans la position de gagner cette course, et ici aussi [à Austin] nous avons été compétitifs. Nous sommes donc sur la bonne trajectoire. Il est important de maintenir cette dynamique durant l'hiver puis pour le début de l'année prochaine."

Avant le grand changement d'ère qui va s'opérer en 2021, la saison prochaine sera marquée du sceau de la stabilité réglementaire, ce qui laissera peu de marge pour bouleverser la hiérarchie en place. Néanmoins, alors que les écarts demeurent serrés entre les trois équipes de pointe, Christian Horner garde espoir dans son but d'être plus régulièrement aux avant-postes.

"Ils [Mercedes] ont tellement dominé, et félicitations à Lewis Hamilton pour cet accomplissement phénoménal avec ses six titres mondiaux", concède le Britannique. "Ils sont la référence, et j'ai l'impression que la grille se contracte un peu. D'habitude, un changement de règlement la distend. Ce pourrait être l'ironie du sort d'avoir en 2020 l'année la plus serrée qui soit, avec une bagarre à trois, avant que tout change en 2021."

* Max Verstappen a perdu sa pole position à Mexico pour non-respect d'un drapeau jaune.