Red Bull "un peu à court de pièces" après le crash d'Albon

Sorti de la piste lors de la deuxième séance d'essais libres vendredi, après une erreur qu'il a d'emblée assumée, Alexander Albon a retrouvé aujourd'hui le volant de sa RB15. Malgré un choc relativement faible d'après les images, Red Bull Racing a dû procéder à un changement de châssis pour permettre à son pilote de poursuivre le week-end mexicain. Cet imprévu place l'équipe autrichienne quelque peu sous pression au niveau des pièces de rechange, alors qu'elle était déjà à flux tendu en la matière à cause de l'utilisation de différentes spécifications aérodynamiques.

"Nous sommes un peu à court de pièces de rechange après l'incident d'Alex hier", a révélé au micro de Sky F1 Christian Horner, directeur de Red Bull. "C'est normal, on ne stocke pas des pièces de rechange car elles sont remplacées et améliorées relativement souvent. Les gars ont fait un boulot phénoménal la nuit dernière pour changer le châssis en respectant le couvre-feu, mais on ne veut évidemment pas revivre ça avant les qualifications ou la course."

Albon a lui-même qualifié son erreur de "stupide", alors qu'elle intervient après d'autres sorties de piste récentes, survenues à Singapour et en Russie notamment. Lors de la troisième séance d'essais libres à Mexico, il a pris la huitième place à 0"191 de son coéquipier Max Verstappen. "Je crois qu'il s'est donné du mal hier soir", souligne Horner. "Il a examiné les données jusqu'à très tard, mais c'est une nouvelle journée et une nouvelle opportunité."

L'avantage moteur "gigantesque" de Ferrari

Une opportunité limitée toutefois, si l'on en croit le patron de l'écurie de Milton Keynes, impressionné par le niveau de performance des Ferrari jusqu'ici. "Elles sont très rapides en ligne droite, 0"89 plus rapide en ligne droite hier avec Sebastian [Vettel]", assure-t-il. "La question, c'est de savoir combien il leur en reste dans le réservoir ? Nous sommes plus rapides dans tous les virages, mais la ligne droite crée tout le déficit. Ce sera fascinant de voir ce qu'ils auront cet après-midi. Quand on regarde tous les autres, le moteur Honda est maintenant très proche de Mercedes, de Renault aussi. La référence pour le moment, c'est Ferrari. Ce n'est pas une petite différence, elle est gigantesque. C'est ce que nous essayons de récupérer dans les virages."

"Nous avons la capacité pour faire des superpositions acoustiques et GPS, et ça permet de voir la quantité d'appui, ce qu'emmène chaque aileron, comment roulent les différentes voitures. On peut voir que Ferrari ne décharge pas son aileron arrière ou son aileron avant, ni ce que l'on appelle le T-wing à l'arrière de la voiture. Ils ont beaucoup d'appui, mais ils sont très rapides en ligne droite."