Red Bull et McLaren divisés sur la disparition des motorhomes

Manager sportif de la F1, Ross Brawn a récemment fait cette suggestion, alors que les équipes de Formule 1 se déplacent sur les Grands Prix européens avec d'immenses structures qui font office de quartiers généraux le temps du week-end. Lors des autres épreuves, les circuits fournissent – et facturent – des installations temporaires, dispositif qui pourrait donc être étendu sur l'ensemble des courses.

Mais s'il y a une écurie qui voit les choses en grand quant à son motorhome, c'est bien Red Bull, qui se fait notamment remarquer avec son Energy Station dans le port de Monaco. Autant dire que cette idée ne soulève pas l'enthousiasme de la marque au taureau. Interrogé par Motorsport.com au sujet de la suggestion de Brawn, Horner répond : "Il faut que Ross regarde ses propres Accords Concorde car leur ébauche [pour la période à partir de 2021] n'y fait aucunement référence. Je ne sais donc pas trop de quoi il parle."

"Mais [le motorhome Red Bull] est très écologique, il est entièrement fait de bois, et je pense que pour les courses européennes, l'hospitalité est la base de l'équipe, c'est son foyer. Cela a du sens. Bien sûr, nous survivons tous aux courses sur les autres continents ; on nous fait payer une fortune pour une tente et des chaises, donc ce qui est vital pour l'avenir à mon avis, c'est que le promoteur prenne ces coûts en charge. Afin d'avoir une certaine quantité d'infrastructures et de ne pas se retrouver à acheter des tentes à chaque Grand Prix où l'on va dans le monde."

En revanche, Zak Brown se montre favorable à l'idée de Ross Brawn, bien que le McLaren Brand Centre fasse probablement partie des motorhomes les plus impressionnants en Formule 1. "La réalité est que nous travaillons le plus souvent dans des infrastructures temporaires, et nous nous y adaptons relativement bien", souligne le directeur de l'écurie britannique. "Les Singapour, Mexico, Abu Dhabi et autres Bahreïn ont tous de très bonnes infrastructures."

"Je pense donc que nous soutiendrons ce projet. Nous voulons comprendre ce qui sera fourni par le circuit, car certains font du meilleur travail que d'autres ; nous devons nous assurer d'avoir suffisamment de place pour nos sponsors, pour nos ingénieurs, pour notre équipe."

"Ensuite, je pense vraiment que c'est un moyen de se démarquer. Je souhaite donc, lorsque nous emménageons dans des infrastructures temporaires, que nous ayons la possibilité de les personnaliser suffisamment pour différencier la marque McLaren des autres. Mais je pense que c'est faisable. Nous aimons donc cette idée en général."

