Red Bull : Mercedes a caché son jeu en essais libres

Contre toute attente, c'est Max Verstappen qui a signé le meilleur temps des essais libres du vendredi au Grand Prix de Styrie de Formule 1, au volant de sa Red Bull, devançant la Mercedes de Valtteri Bottas, tandis que Lewis Hamilton était relégué à sept dixièmes.

Le discours de Toto Wolff, directeur de l'écurie à l'étoile, était quelque peu alarmiste hier soir, évoquant "un problème" avec une voiture "complètement instable". Cependant, Christian Horner doute que Mercedes ait montré son plein potentiel lors de ces essais, même s'il salue le travail réalisé par sa propre écurie.

"Je pense que nous avons fait des progrès depuis la semaine dernière si je compare les deux vendredis", estime le directeur de Red Bull Racing, son équipe ayant gagné plus d'une seconde et demie par rapport aux EL2 du GP d'Autriche, bien que ce soit peu représentatif. "C'est encourageant. Nous avons travaillé dur sur les réglages et les pilotes ont testé des choses différentes. La voiture n'est pas facile à piloter, c'est un petit circuit délicat. Cependant, je pense que nous sommes parvenus à améliorer des domaines où nous n'étions pas aussi bons la semaine dernière."

"Mercedes reste compétitif, ils cachent probablement encore un peu leur jeu, mais bref, je pense que nous avons amélioré notre voiture. Espérons pouvoir marquer des points, cette fois." Rappelons que les deux Red Bull ont été contraintes à l'abandon le week-end dernier, victimes de problèmes de fiabilité.

Les pilotes de la marque au taureau ont en tout cas continué de tester l'aileron avant doté d'un nouveau museau et ont déclaré leur satisfaction concernant le comportement de la monoplace, nettement amélioré selon Verstappen. "Je suis vraiment bien plus satisfait de la voiture", déclare le Néerlandais pour Ziggo Sport. "C'est une voiture différente en matière de sensation. Bien plus prévisible. Elle n'a plus cette très étrange instabilité."

"Le week-end dernier, je suis parti en tête-à-queue au premier virage ainsi qu'au virage 6. C'était juste parce que je n'arrivais pas à sentir ce qu'allait faire la voiture. Juste parce qu'elle était très nerveuse et partait très vite. Nous n'avons plus du tout ça. J'en suis très content. Je pense que nous avons fait un pas en avant. Je ne vais pas dire que ce sera suffisant pour battre Mercedes en qualifications, mais c'est au moins une voiture plus agréable à piloter."

Avec Erwin Jaeggi

Related video