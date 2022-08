"Remercier Toto pour la directive" : la pique de Red Bull à Mercedes

Seul au monde, c'est ce qui résume sans doute le mieux le week-end de Max Verstappen au Grand Prix de Belgique 2022 de Formule 1. Dans une saison où les luttes en piste ont souvent été plus serrées que ne l'est le classement général depuis plusieurs mois, l'écart de performance des Red Bull, et surtout celle du Néerlandais, avec le reste du peloton du côté de Spa a presque transformé la victoire en partant depuis le 14e emplacement sur la grille en inéluctable formalité.

Tout le week-end, la différence a été palpable et c'est sans doute dans le clan Ferrari qu'elle a été le plus difficile à encaisser. Des théories ont vite émergé et été balayées sur la possibilité de l'engagement d'un châssis allégé, mais pour l'écurie autrichienne l'élément décisif est à rechercher du côté des caractéristiques du circuit et peut-être également dans l'introduction de la nouvelle directive technique anti-marsouinage de la FIA.

Lire aussi : Ces planches flexibles qui disparaîtront des F1 à Spa

Les équipes ont en effet dû adapter leur hauteur de caisse, principalement en raison du risque important de fort contact avec le sol au moment de passer la compression au bas du Raidillon de l'Eau Rouge. Or pour certaines structures, comme Ferrari et Mercedes, courir au plus près de l'asphalte est une nécessité pour parvenir à générer le maximum d'appui ; pour la RB18, au contraire, elle peut se contenter d'une hauteur de caisse plus élevée sans perdre de performance.

Dans le même temps, il a donc fallu également faire avec les nouvelles mesures imposées pour tenter de limiter l'impact du marsouinage et de circonscrire les dispositifs flexibles au niveau de la planche des monoplaces. D'aucuns ont vu dans les écarts de performance la marque de ces nouvelles exigences techniques, avec une écurie Red Bull qui serait finalement peu impactée.

En sus, la RB18 dispose d'une efficacité aérodynamique qui signifie qu'elle génère peu de traînée, ce qui lui permet de faire merveille dans les longues pleines charges de Spa. "A priori, je devrais probablement remercier Toto pour la DT !", a d'abord lancé Christian Horner, en référence à la directive technique sur le marsouinage.

Sergio Pérez dans le Raidillon de l'Eau Rouge lors du GP de Belgique 2022

"Pour être sérieux, je pense que ce circuit a joué en notre faveur. Nous avons une voiture très efficace, nous avons trouvé de très bons réglages. Max a juste été dans une forme phénoménale, dès le premier tour des EL1", a ensuite ajouté le directeur de Red Bull Racing.

Concernant les rumeurs liées à un châssis allégé, Horner a déclaré : "Non, nous ne l'avons pas apporté", a d'abord lâché le Britannique avant de se reprendre : "Et non, nous n'en avons pas... donc non, ce n'était pas un facteur de performance. Je pense que beaucoup de choses ont été faites et que beaucoup d'attentes ont été placées sur la DT, et peut-être que cela a fait plus de mal aux autres qu'à nous-mêmes."

"Mais nous n'avons pas vraiment changé la façon dont nous exploitons la voiture. Évidemment, le talonnage ici est toujours un problème à cause de l'Eau Rouge. Mais ce n'est pas propre à nous. C'est la même chose pour toutes les équipes. Mais je pense que nous avons déjà vu que cette année, nous avons utilisé une hauteur de caisse plus élevée. Notre philosophie est probablement légèrement différente de celle des autres équipes. Peut-être que nous aurons une DT pour la prochaine course qui dira que nous devons rouler beaucoup plus bas."

Propos recueillis par Jonathan Noble