Red Bull : Mercedes ne profite plus d'une vitesse de pointe "anormale"

La bataille que se livrent en piste Mercedes et Red Bull Racing depuis le début de la saison n'a sans doute d'aussi féroce que la lutte hors piste, les deux structures faisant leur possible pour déstabiliser ou jeter le doute sur les performances de leurs rivaux. Récemment, après un GP du Brésil impressionnant pour Lewis Hamilton, les dirigeants de l'écurie autrichienne ont attiré l'attention sur l'aileron arrière de la W12.

Red Bull suspecte en effet que cette pièce soit flexible et explique en partie les vitesses de pointe affichées par Mercedes malgré un niveau d'appui important, le tout en s'appuyant notamment sur des photos montrant ce que Christian Horner a présenté comme des marques démontrant une déformation à haute vitesse et un frottement entre le plan principal de l'aileron et la plaque d'extrémité. En réponse, Mercedes a indiqué que Red Bull voyait "un fantôme".

Dans une fin de saison extrêmement tendue et où les instances sont également au centre des débats en raison de décisions polémiques, la FIA s'est saisie du problème en organisant des tests supplémentaires de flexibilité des ailerons arrière au Qatar après les qualifications, pour savoir s'il fallait aller plus loin sur la question. Bien que cela n'ait pas débouché sur un changement de règle et que Mercedes ait passé tous les tests avec succès, Red Bull affirme que quelque chose a changé.

Pour Horner, le niveau de performance plus resserré entre les deux équipes dans la longue ligne droite de Losail prouve qu'il y a pour la première fois une inversion de la tendance depuis le retour de la trêve. "Je pense que ce que nous avons vu dans les dernières courses est une vitesse en ligne droite anormale", a déclaré le directeur de Red Bull.

"Je pense que Toto [Wolff] a eu du mal à souligner qu'il y a eu des gains de vitesse en ligne droite alors que rien n'a changé, mais il est encourageant de constater que c'est la première course depuis avant Silverstone où nous avons été en mesure d'égaler leur vitesse en ligne droite et son augmentation exponentielle lors des courses."

Quand bien même les tests effectués au Qatar n'ont pas de valeur réglementaire, le dirigeant britannique estime qu'une surveillance de la situation par les instances est positive. "Je suis heureux de voir que c'est bien contrôlé", a-t-il déclaré. "Je suis convaincu que les tests qui ont été mis en place devraient éradiquer toute capacité de contournement [du règlement]."

Toutefois, dans le clan Mercedes, le son de cloche est différent, d'autant que les vitesses de pointe affichées en qualifications demeurent supérieures à celles de la RB16B, comme le démontre ce tableau récapitulatif des cinq derniers Grands Prix en date :

Vitesses de pointe sur la ligne d'arrivée en qualifications (km/h)

Grand Prix Mercedes Red Bull Qatar 323,9 320,7 São Paulo 327,5 318,8 Mexico 351,1 343,2 États-Unis 323,3 318,3 Turquie 327,6 324,1

Et si la différence à Losail est inférieure aux GP récents, Mercedes estime que cela vient du fort niveau d'appui nécessaire au Qatar, qui a contribué à resserrer les performances. Toto Wolff, le directeur exécutif de l'écurie allemande, a ainsi lancé, ironiquement, en référence aux propos de Horner : "Ont-ils montré des données ou des photos à propos de la performance en ligne droite ?"

Puis il a ajouté : "La piste [de Losail] est bien moins dépendante du moteur, il faut le signaler, et je pense qu'ils ont juste fait du bon boulot. Leur vitesse en ligne droite avec le gros aileron est identique à la nôtre. Donc oui, je suis heureux qu'ils soient heureux."

"On va aller en Arabie saoudite et peut-être qu'on entendra à nouveau des commentaires. D'une certaine manière, les débats qui sont lancés, je ne peux plus les suivre. On a du mal à suivre pour commenter les rumeurs qui sont faites de ce côté-là."

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas au GP du Qatar

Les deux épreuves restantes, sur l'inédit circuit de Djeddah et le tracé modifié d'Abu Dhabi, vont décider de l'attribution des deux couronnes mondiales. Horner juge que le premier devrait pencher en faveur de Mercedes mais que le second pourrait offrir une issue incertaine. "Le prochain circuit devrait sans doute favoriser Mercedes. Abu Dhabi, avec les modifications apportées là-bas, qui sait ?"

"Mais c'est incroyablement serré. Donc, en abordant ces dernières courses, [nous sommes] huit points en tête du championnat des pilotes [et] nous avons réduit l'avance du championnat des constructeurs à cinq points. Ainsi, tous deux sont pleinement en jeu et c'est fantastique parce que nous sommes maintenant à l'apogée de ce championnat du monde."