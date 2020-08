Du mieux chez Red Bull malgré le crash d'Alex Albon

Alexander Albon a signé le second temps de la séance d'Essais Libres 2 ce vendredi au Grand Prix de Grande-Bretagne 2020, moins d'un dixième derrière la Racing Point de Lance Stroll. Cependant le session du Thaïlandais ne s'est pas terminée idéalement puisqu'il est sorti de la piste dans le rapide virage de Stowe et est allé percuter les rails de sécurité au fond du dégagement fait de goudron, de graviers et enfin d'herbe, abîmant de façon importante sa RB16.

L'impact, mesuré à 20 g, a été suffisant pour l'obliger à un passage par le centre médical du circuit pour une visite de contrôle mais Albon a reçu le feu vert pour poursuivre le week-end. En dépit de cet accident, pour lequel il n'a pas vraiment d'explication, le pilote au numéro 23 a été enthousiasmé par le test de nouvelles pièces apportées par Red Bull Racing pour essayer d'améliorer sa monoplace sur le plan aéro.

"Je pense que nous avons clairement fait un pas en avant. Les sensations sont bonnes avec la voiture et je crois que nous nous attendions à pire, honnêtement, en abordant vendredi. Mais la voiture était stable dès la première sortie en EL1, donc ça se présente bien. Évidemment, je suis sûr que les Mercedes se cachent un peu, nous les observerons demain [samedi], mais sinon je pense que la voiture semble bien équilibrée."

De l'autre côté du garage Red Bull, Max Verstappen, dont la tentative de meilleur tour de l'après-midi a été gâchée par une incompréhension avec Romain Grosjean à la fin de l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel, partageait l'optimisme de son équipier sur les nouveautés. "Ça n'a pas été une mauvaise journée pour nous", a expliqué celui qui a terminé 14e des EL2.

"Je pense que la voiture fonctionne un peu mieux, donc j'en suis heureux. Il y a encore des choses que l'on peut améliorer et nous allons travailler dessus, mais lors du long relais, elle semblait assez bonne, donc globalement ça a été une journée plutôt positive."