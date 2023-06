Moteur Red Bull : Beaucoup nous voient "échouer lamentablement"

Alors qu'elle domine actuellement la Formule 1, avec huit victoires en autant de courses en 2023 et un troisième titre mondial qui semble déjà tendre les bras à Max Verstappen, l'écurie Red Bull travaille activement sur un projet d'ampleur, à savoir la conception et la fabrication de ses propres moteurs, en collaboration avec Ford, à l'horizon 2026.

Même si l'écurie basée à Milton Keynes a souvent été, au cours de son histoire, une structure d'usine pour des motoristes sans écurie (avec Renault d'abord puis avec Honda), la mise en place d'un département moteur, précipitée par le départ annoncé mais pas réellement concrétisé de Honda, est une nouveauté qui exige des efforts importants.

Red Bull vit actuellement ce que Christian Horner a appelé une "période faste" lors d'une interview exclusive avec Motorsport.com, l'équipe ayant rejoint, au Canada, Ferrari, McLaren, Williams et Mercedes dans le club des écuries avec au moins 100 victoires en F1 et se dirigeant tranquillement vers les deux couronnes mondiales.

À la question de savoir s'il pensait que Red Bull était suffisamment salué pour son succès depuis le rachat de l'écurie Jaguar en 2005 – depuis, seul Mercedes a fait mieux en termes de titres pilotes et constructeurs remportés (sept et huit contre six et cinq), mais Red Bull a atteint les 100 victoires le plus rapidement – Horner a répondu : "Je pense qu'il est très difficile de le dire sur le moment. Ce n'est que lorsque vous prenez du recul et que vous regardez ce qui a été accompli que les choses se mettent en place. Donc, à un moment donné, cela arrivera inévitablement."

"Nous sommes encore relativement nouveaux. Nous sommes encore l'une des équipes les plus récentes de la Formule 1, pour ainsi dire. Mais vous pouvez voir que l'équipe est de plus en plus suivie. Et seule l'histoire dictera ce que nous finirons par accomplir et faire."

"Nous avons quelques chapitres passionnants à venir, puisque nous devenons notre propre fabricant d'unités de puissance. Il y a probablement beaucoup de gens qui pensent que nous allons échouer lamentablement en choisissant cette voie. Mais croyez-moi, ce groupe est déterminé à assurer sa réussite."

Avec Alex Kalinauckas