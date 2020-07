Red Bull : un nouveau nez pour une nouvelle direction

Le report des Grands Prix jusqu'à présent a privé l'écurie de tester ces nouveautés en piste jusqu'à présent, et elle tente de comprendre leur comportement désormais.

Lors des essais libres vendredi, Red Bull Racing a passé un certain temps à évaluer ces nouvelles pièces sur la monoplace de Max Verstappen.

La clé du nouveau package, et que nous n'avions pas vue lorsque des nouvelles pièces ont fait leur apparition à l'occasion d'un court roulage à Silverstone la semaine dernière, se situe au niveau du nez.

Ce nouveau nez est supporté par des montants plus étroits et situés sous la structure plutôt que sur les côtés. Il s'agit d'une idée similaire à celle utilisée de longue date par Mercedes.

Cette modification a également permis aux designers d'avoir plus de liberté au niveau de la forme des canaux situés dans le nez. L'ouverture est ainsi arrondie.

L'ouverture centrale est désormais unique et plus séparée en deux.

Le nez d'une monoplace est un élément qui prend du temps à être conçu et fabriqué, notamment en raison des crash-tests obligatoires qu'il doit subir.

On ne sait pas encore si l'équipe l'utilisera en qualifications et en course, ou bien s'il s'agit seulement d'un test d'évaluation avant une introduction future.