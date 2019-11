Red Bull optimiste pour 2020 après les erreurs de 2019

En dépit de ce que Red Bull Racing a toujours considéré comme une année de transition, la première de sa collaboration directe avec Honda, l'équipe a tout de même été confrontée à des problèmes liés au châssis. Il a fallu un certain temps à Milton Keynes pour comprendre l'impact de la réglementation 2019 sur les ailerons avant et attendre le Grand Prix d'Autriche pour que le potentiel de la RB15 soit finalement exploité et récompensé par une victoire.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a déclaré à Motorsport.com que l'équipe savait où elle s'était trompée, ce qui lui donne de la confiance pour la saison prochaine : "Nous avons appris de nos erreurs et nous sommes, cette fois c'est justifié, optimistes concernant notre capacité à nous battre pour le championnat. Une erreur a été d'être trop en retard avec la voiture. Les premières courses n'ont pas été au niveau que nous souhaitions. Le but est d'être compétitif dès la première course l'an prochain."

Avant le début de l'année, Marko avait déclaré que Red Bull-Honda souhaitait obtenir cinq succès cette saison. Actuellement l'écurie en est à deux, l'Allemagne ayant succédé à l'Autriche au cœur de l'été. Il reste trois courses pour atteindre cet objectif. "Nous n'en sommes pas si loin", a déclaré le dirigeant autrichien. "Budapest c'était très proche. Nous étions très rapides à Monza mais avons eu un accident. Singapour, en fait, nous avons été moins bons que prévu. Nous n'avons pas trouvé les réglages optimaux là-bas. En termes de vitesse pure, nous allons dans la bonne direction, mais après la trêve estivale nous avons perdu un peu de notre dynamique. Il y a eu trois accidents au premier virage pour Verstappen [en Belgique, en Italie et au Japon, ndlr]."

Les progrès de Honda tout au long de la saison 2019 sont en tout cas à la base d'une grande espérance pour 2020. "Ils ont donné ce qu'ils avaient promis, et même encore plus. En termes de fiabilité, nous n'avons eu aucun problème et il n'y a pas eu la moindre vraie défaillance moteur. Nous sommes plus que satisfait de la collaboration. Et ce qui est dans les tuyaux pour l'année prochaine nous rend confiants."

Avec Jonathan Noble et Christian Nimmervoll