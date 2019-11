Red Bull optimiste pour la saison 2020

La campagne actuelle a déjà permis d'éradiquer les craintes vis-à-vis du véritable potentiel de l'unité de puissance Honda qui, pour la première fois, s'est avérée à la fois fiable (elle n'a causé aucun abandon pour les RB15 !) et performante : le motoriste japonais semble avoir globalement rattrapé ses pairs.

Grâce à ses résultats très constants, Max Verstappen brigue désormais la troisième place du championnat, s'étant imposé en Autriche et en Allemagne. L'exercice des qualifications montre néanmoins que Red Bull a encore quelques dixièmes à gagner pour se hisser au niveau de Mercedes – Verstappen ne s'est qualifié que deux fois à moins de trois dixièmes de la pole position – et ces derniers temps, Ferrari semble avoir pris l'avantage également.

Red Bull était attendu au tournant à Singapour, un circuit qui lui est habituellement favorable, mais c'est la Scuderia qui s'y est montré dominatrice, Verstappen se qualifiant quatrième à six dixièmes et montant sur la troisième marche du podium.

"Pour moi, l'exception qui confirme la règle, c'est Singapour", analyse Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, pour Motorsport.com. "Nous y étions en deçà. Nous n'avons pas tiré le maximum du potentiel de la voiture, et je pense que nous l'avons compris après coup."

"La Russie était au niveau de nos attentes [Verstappen quatrième en qualifications et en course, Albon remonté du fond de grille à la cinquième place, ndlr], et je pense que ce qui s'est passé depuis est que Ferrari a fait un pas en avant également. Nous espérons pouvoir retrouver une situation compétitive lors des courses restantes – et nous avons vu que nous étions bien plus proches qu'il y a un an."

Quel était le problème à Singapour ? "Je pense que c'était principalement un souci de réglages", répond le Britannique. "Et je pense que nous l'avons compris après coup. C'est dommage, car Singapour est un circuit [favorable] – nous sommes quand même parvenus à en tirer un podium et à battre les deux Mercedes – mais l'on ne peut s'empêcher de se dire que nous n'avons pas maximisé notre potentiel."

Horner est ainsi convaincu que le meilleur reste à venir pour Red Bull, lors d'une saison 2020 qui sera la dernière de la réglementation technique actuelle.

"Cette année allait forcément être une année de transition. Je pense que Honda a progressé à chaque nouveau moteur, et la modification de la réglementation des ailerons avant nous a peut-être plus affectés que certains de nos rivaux, mais nous avons compris et surmonté cela. Nous sommes donc sur une bonne lancée quant aux récents développements de cette voiture en vue de 2020. Les ingénieurs à Sakura [chez Honda] et à Milton Keynes [chez Red Bull] se sont extrêmement bien intégrés les uns aux autres, et je pense que nous commencerons à en voir les bénéfices durant l'année prochaine", conclut-il.

Propos recueillis par Jonathan Noble